Pri nas redko gori, tli pa vedno

V nadaljevanju preberite:

Bosna in Hercegovina je zadnja v dolgi vrsti tistih, ki Evropski uniji lahko očitajo pomanjkanje iskrenosti pri obljubah o širitvi Unije na to regijo. Igor Davidović kot nekdanji veleposlanik Bosne in Hercegovine v ZDA, glavni pogajalec z EU za sporazum o stabilizaciji in pridružitvi ter nekdanji vodja misije BiH pri EU v Bruslju, pasti in izzive širitvenega procesa na Zahodnem Balkanu pozna do zadnje podrobnosti in ne goji iluzij o zadnjem valu širitvenih obljub.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da bo širitev Evropske unije na Zahodni Balkan prednostna naloga njenega mandata, a tega ni izrekla prvič in sploh ni prva, ki tako govori, spominja Igor Davidović, nekdanji vodja kabineta predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, ki se je po tej službi zavihtel v diplomacijo Bosne in Hercegovine.