Pri sosedih sodniki tožijo novinarje

Slovenija je na lestvici medijske svobode močno padla (54.), Hrvaška pa se je povzpela za osem mest (48.). Medijska krajina na Hrvaškem se izboljšuje, a to vendarle ne razkriva celotne slike. Delavskih pravic novinarjev je čedalje manj, lokalni mediji so vse bolj odvisni od lokalnih oblasti, osrednji mediji pa vse bolj sklepajo posle z vladajočimi in državnimi institucijami. Tudi sovražnega govora je čedalje več.