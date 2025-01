Priče s potopljene ladje Sea Story: V poročilo so pisali, kar so želeli

Na egipčanski potapljaški ladji Sea Story je bilo 46 ljudi, ko jo je v zgodnjih jutranjih urah 25. novembra lani domnevno zadel velik val v bližini Marsa Alama, priljubljene destinacije za turiste ob južni obali Rdečega morja v Egiptu. Kmalu po incidentu so našli štiri trupla, sedem ljudi pa še vedno pogrešajo, piše BBC.

Po navedbah lokalnih oblasti v Marsa Alamu je bila posadka Sea Storyja sestavljena iz Egipčanov, turisti na krovu pa so bili iz Belgije, Velike Britanije, Kitajske, Finske, Nemčije, Irske, Poljske, Slovaške, Španije, Švice in ZDA.

Potniki potapljaške ladje, ki se je potopila v Rdečem morju, zdaj trdijo, da so bili po incidentu prisiljeni podpisati izjave prič v arabščini, zato izjave sploh niso razumeli. Pravijo, da so morali podpisati tudi izjavo, v kateri je navedeno, da nikogar ne obsojajo kaznivih dejanj.

Enajst preživelih je zdaj obtožilo egiptovske oblasti, da poskušajo prikriti, kaj se je v resnici zgodilo. Dejali so, da so bili preiskovalci – kljub temu da je veliko rešenih dejalo, da valovi niso bili krivi za potop – odločeni, da bodo krivdo pripisali usodnemu valu. Prav tako je oceanograf za BBC povedal, da so meteorološki podatki z najbližjega letališča, ki so jih analizirali, podprli navedbe preživelih.

Preživeli trdijo, da so jih nekaj ur po tem, ko so jih pripeljali na kopno, zaslišali ljudje, ki so se predstavili kot sodniki. Nekateri so bili intervjuvani iz bolnišničnih postelj; tisti, ki niso potrebovali bolnišničnega zdravljenja, pa so bili intervjuvani v bližnjem letovišču.

»Rečeno nam je bilo, da ne smemo zapustiti sobe, dokler ne podpišemo vseh izjav,« je dejala zdravnica Sarah Martin. Preživeli dodajajo, da je bilo prevajanje njihovih izjav v arabščino, ki ga je opravil zaposleni v podjetju, ki je imelo v lasti Sea Story, očiten konflikt interesov.

Preživeli so prav tako povedali, da jim ni bilo dovoljeno shraniti kopij lastnih izjav, vendar je nekaterim uspelo prevesti dokumente s svojimi telefoni. Ključne podrobnosti, ki so jih posredovali ustno, so bile izpuščene iz papirologije: »Vse glede stanja rešilnih čolnov in varnostnih težav na čolnu je izginilo,« je dejala Lisa Wolf. »Pisali so, kar so želeli,« pa pravi španski potapljač Hissora Gonzalez.

Čoln Red Sea je prejel potrdilo o enoletni veljavnosti marca 2024, ko ga je pregledala služba za pomorsko varnost. V istem mesecu je v požaru na drugem čolnu Dive Pro Liveaboard, Sea Legend, umrl nemški turist.

Plat zvona je zaradi stanja turističnih čolnov že lani bílo neodvisno svetovalno podjetje Maritime Survey International. To je v poročilo o varnosti potapljaških čolnov v Rdečem morju po pregledu osmih vozil zapisalo, »da niti eno plovilo ni varno in da industrija potapljaških čolnov v Egiptu trguje večinoma neregulirano«.