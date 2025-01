Vučić po zavrnitvi v Slovenijo namesto lojalista pošilja kariernega diplomata

Kot smo poročali, je Srbija po uradnih kanalih 8. avgusta leta 2023 zaprosila Slovenijo za agrema za Zorana Đorđevića, ki so ga želeli postaviti za veleposlanika v Sloveniji. A Đorđević po letu dni in pol ni dobil privoljenja Slovenije, da postane veleposlanik Srbije v Sloveniji. Zoper pripadnika režima srbskega predsednika vlade Aleksandra Vučića je Slovenija izražala »formalne zadržka« varnostne narave in vztrajala pri tem, da v Sloveniji ne more postati veleposlanik.

Na drugi strani je dolgo časa iz vidika prijateljskih odnosov med državama pri kandidatu vztrajala tudi Srbija, ki ni želela umakniti svojega kandidata. A naposled so v Vučićevih krogih popustili, se odpovedali kandidaturi Đorđevića za veleposlanika in v Sloveniji poslali nov predlog. Po informacijah Dela je to srbski karierni diplomat Ivo Vojvodić.

Z diplomatskih sporočilom, da Srbija po več kot letu dni zastoja v diplomatskih odnosih ne bo vztrajala pri Đorđeviću, je konec lanskega leta v Ljubljano prišel srbski zunanji minister Marko Đurić. »Mislim, da tudi ta obisk pošilja jasno sporočilo, da Srbija želi diplomatske in politične odnose s Slovenijo krepiti in razvijati,« je v zvezi z veleposlaniškim zapletom povedal Đurić, slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon pa je izrazila pričakovanje, da bomo kmalu dobili novega veleposlanik v Sloveniji.

Vojvodić je torej novi kandidat za srbskega veleposlanika v Sloveniji, postopek pridobitve agremana je še v teku. Zaradi zapleta z Đorđevićem je vlada Roberta Goloba podaljšala mandat slovenskemu veleposlaniku v Srbiji Damjanu Bergantu. Že v začetku lanskega leta pa je bil na vladi potrjen novi slovenski veleposlanik v Srbiji Slobodan Šešum, generalni direktor direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo na MZZ.

Šešum, ki je s podporo predsednice republike Nataše Pirc Musar zavihtel na veleposlaniški položaj kljub nasprotovanju kabineta predsednika vlade, ki je favoriziral drugo kandidatko, se bo v Beograd odpravil s precejšnjim zamikom. Slovenija bo za njegov agrema v Srbiji zaprosila po tem, ko bo ga v Sloveniji dobil novi srbski kandidat za veleposlanika.