Prihodnost na stari celini pospešuje tempo

Kampus Station F, ki smo ga nekateri slovenski novinarji obiskali poleti, je zgodovinski spomenik v 13. pariškem okrožju. Nekoč so bila v njem skladišča francoske železnice (Halle Freyssinet), v mega podjetniški inkubator pa ga spreminja lastnik, znani francoski podjetnik in milijarder Xavier Niel, med drugim ustanovitelj telekomunikacijske družbe Iliad. Nekateri meceni podpirajo umetnost, kulturo, on pa se je odločil za pomoč gospodarstvu ... Velikopotezno si je zamislil, da je tudi Pariz – klišejsko označen predvsem za mesto umetnosti, kulture, literature, mode, kulinarike ... – mogoče spremeniti v podjetniško dinamično okolje, sčasoma pa transformirati vso Francijo in Evropo. Kot smo se lahko prepričali, je v stavbi, ki meri okoli 34.000 kvadratnih metrov in jo je posodobil arhitekt Jean-Michel Wilmotte, že tisoč zagonskih podjetij, sprejme pa jih lahko še krepkih trikrat več. Kot so nam še povedali, bodo v njej – tu imajo podjetniki zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo in pomoč, denimo pri pridobivanju sredstev, kontaktov, informacij vseh vrst, prav tako ne manjka restavracij in kavarn – kmalu uredili prostore za prostočasne dejavnosti, tudi vrtec za najmlajše. Nedaleč stran bo v posebnem kompleksu poskrbljeno še za stanovanja, menda za okoli 600 podjetnikov, kar pomeni, da bo vse zgoščeno na enem mestu in tesno povezano s četrtno skupnostjo.