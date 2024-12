Primer ladje z migranti: Salvini oproščen

Sodišče v Palermu je danes podpredsednika italijanske vlade in ministra za promet Mattea Salvinija oprostilo v primeru zadrževanja ladje z migranti leta 2019, ko je bil notranji minister, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Eden od sedemindvajsetih mladoletnikov brez spremstva na krovu ladje Guardia di Finanza je 17. avgusta 2019 prispel na italijanski otok Lampedusa, potem ko so ga evakuirali z reševalne ladje Open Arms. FOTO: Alessandro Serrano/AFP

Salviniju so sodili zaradi domnevnega neupravičenega odvzema prostosti in zlorabe položaja, ker avgusta 2019 kot notranji minister ni dovolil, da bi ladja španske nevladne organizacije Open Arms s 147 rešenimi migranti na krovu pristala v enem od italijanskih pristanišč.

Migranti so se lahko izkrcali šele po odločitvi tožilstva na Siciliji, ki je odredilo pregled ladje in ugotovilo, da so razmere na njej nevarne. Salvini vseskozi trdi, da je ravnal v interesu Italije in da je njegovo odločitev podprl tudi tedanji premier Giuseppe Conte.

Ladja španske nevladne organizacije za reševanje migrantov Open Arms ob obali italijanskega otoka Lampedusa 17. avgusta 2019. FOTO: Alessandro Serrano/AFP

Septembra je tožilstvo zanj zahtevalo šestletno zaporno kazen, kar je sam takrat označil za norost, češ da braniti Italijo ni zločin. Večkrat - nazadnje pred začetkom današnje obravnave - je izrazil tudi ponos nad svojim ravnanjem.