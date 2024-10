Iz Italije potuje v Albanijo prva ladja z migranti

Prva skupina migrantov, ki so jih italijanske oblasti prestregle na morju, je z ladjo italijanske mornarice že na poti proti migracijskima centroma v Albaniji, so danes potrdili viri, blizu italijanski vladi. Kdaj bodo prispeli v sprejemni center v pristaniškem mestu Shengjin, še ni znano.

Prebežniki in migranti, ki so jih italijanske oblasti prestregle na Sredozemskem morju in jih napotile v Albanijo, morajo izpolnjevati več meril: njihova izvorna država mora biti varna, biti morajo moškega spola in ne smejo se uvrščati med ranljive skupine, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Prevoz migrantov, ki so jih italijanske oblasti prestregle na svojem ozemlju, je italijanska mornarica organizirala z ladjo Libre, potem ko so v petek v Albaniji v krajih Schengjin in Gjader odprli centra za sprejem migrantov.

Skladno z dogovorom med Rimom in Tirano bodo v centru v Shengjin na severu Albanije registrirali migrante, rešene na morju, tam bodo med drugim opravili tudi zdravniški pregled in identifikacijo.

Iz Shengjina jih bodo nato premestili v približno dvajset kilometrov oddaljeni sprejemni center Gjader, kjer bodo počakali, da ugotovijo, ali je njihova prošnja za azil sprejeta ali ne.

S prvima centroma za identifikacijo in sprejem migrantov v drugi državi želi Italija po navedbah Rima pospešiti obravnavo prošenj za azil ali morebitne repatriacije, medtem ko se sooča s povečanim številom prebežnikov prek Sredozemskega morja.

Dogovor med Rimom in Tirano je sprožil ostre kritike opozicije in zagovornikov človekovih pravic, tako v Italiji kot v Albaniji.