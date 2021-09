Princ na zrnu prosa

V nadaljevanju preberite:

Ko je Lei Jun leta 2010 ustanovil novo družbo za proizvodnjo električnih naprav, so se on in njegovih šest partnerjev odločili, da jo bodo poimenovali Xiaomi. V kitajskem jeziku pomeni ta beseda proso, a Lei je takoj pojasnil, da se v njej skriva več pomenov.



»Xiaomi« namreč dobesedno pomeni »majhno zrno«, to pa namiguje na slovito zgodbo o Budi, ki je med dolgo meditacijo živel od enega samega riževega zrna. Lei Jun, ki je bil takrat star 49 let, si je želel začeti z majhnimi stvarmi in ni hotel dovoliti, da bi ga zapeljale prevelike ambicije. Ko so za logotip nove družbe izbrali povsem enostavno zapisani dve črki »mi«, pa mu je ugajalo, da je bil to akronim za mission impossible – misijo nemogoče, kajti prav tako je bil takrat videti zagon novega poslovnega projekta, ki naj bi tekmoval z globalnimi velikani, kot sta ameriški Apple ali domači Huawei.