Princ William se je v Estoniji udeležil vojaških vaj

Britanski princ William se je v zadnjih dneh mudil v Estoniji, kjer je, oblečen v vojaško uniformo in sedeč v tanku, poslal močno sporočilo podpore zavezništvu Nata, Ukrajini in državam ob ruski meji. Med dvodnevnim obiskom je obiskal vojaško bazo Tapa, zgolj 130 kilometrov od ruske meje, in se srečal z britanskimi, estonskimi in francoskimi vojaki, ki sodelujejo v Natovi misiji Operation Cabrit – največji stalni mednarodni operaciji britanske vojske, piše BBC.

Vloga Estonije kot geopolitičnega stičišča med Zahodom in Rusijo ima globoke zgodovinske korenine. Že v 13. stoletju so se za nadzor nad tem območjem borile križarske sile Tevtonskega reda, pozneje pa so Estonijo nadzorovale številne sile – od Švedov do Rusov. Po prvi svetovni vojni je Estonija leta 1918 razglasila neodvisnost in se uveljavila kot samostojna demokratična republika, a ta neodvisnost je bila kratkotrajna. Med drugo svetovno vojno je bila Estonija žrtev pakta Molotov-Ribbentrop, tajnega dogovora med nacistično Nemčijo in Sovjetsko zvezo iz leta 1939, ki je razdelil Vzhodno Evropo na interesne sfere. Po sovjetski okupaciji leta 1940, nacistični invaziji 1941 in ponovni sovjetski priključitvi 1944 je Estonija ostala del Sovjetske zveze vse do njenega razpada leta 1991. Čeprav se je Estonija po osamosvojitvi hitro usmerila v zahodne integracije – pridružila se je EU, Natu in območju z evrom –, so se mnogi Estonci ves čas zavedali, da so zgolj nekaj ur vožnje oddaljeni od potencialne nevarnosti. Zato je za Estonce simbolična in vojaška prisotnost zaveznikov, kot so britanske sile v bazi Tapa, izjemnega pomena. Zgodovinski spomin na množične deportacije v Sibirijo, politično represijo in poskuse rusifikacije še vedno živi. Med letoma 1941 in 1949 so sovjetske oblasti iz Estonije deportirale več kot 20.000 ljudi, večinoma političnih nasprotnikov, izobražencev in lastnikov zemljišč. Zaradi teh zgodovinskih travm današnji Estonci zelo resno jemljejo varnostna vprašanja, še posebej v kontekstu ruske agresije v Ukrajini, ki jo mnogi doživljajo kot ponovitev lastne preteklosti.

FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

»Upam, da moj obisk pomaga ohraniti stvari pri življenju in vas drži na preži,« je pripomnil vojakom, s katerimi se je pogovarjal med ogledom opreme in vaj na terenu, piše Daily Mail.

Princa, oblečenega v kamuflažno uniformo, so najprej posadili v britanski tank challenger 2, nato pa je zamenjal vozilo in se vkrcal še v oklepno vozilo warrior. Udeležil se je tudi simulirane frontne akcije – vaje, pri kateri so vojaki zasledovali in zajeli sovražnikovo oporišče, piše BBC.

»Kar precej blata sem razril s tem challengerjem,« je v šali pripomnil med pogovorom z vojaki, nato pa dodal, da izkušnja ni bila le vznemirljiva, temveč tudi poučna. »Ogled bojišča skozi vožnjo omogoča razmislek, kako dejansko deluje vojskovanje v Ukrajini – od terena do taktike,« princa navaja Daily Mail.

»Ruska grožnja je resnična«

Tapa je ključna točka za obrambo vzhodnega roba zveze Nato. Še v časih Sovjetske zveze je ta baza služila kot zračna obramba proti Zahodu, danes pa je njena vloga obrambna – tokrat pred Rusijo. V Estoniji, ki je od osamosvojitve leta 1991 hitro vstopila v EU, območje z evrom in Nato, so spomini na sovjetsko okupacijo še živi.

FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

Diplomatski viri za BBC razkrivajo, da je Williamov obisk »prišel v ključnem trenutku«, saj Estonci pričakujejo, da bo morebitni prihodnji mirovni sporazum med Ukrajino in Rusijo Putinu omogočil hitro oboroževanje in morebitno ponovitev agresije – tokrat morda tudi nad Estonijo.

Estonija se v zadnjem času spopada tudi s t. i. hibridnim vojskovanjem – napadi na informacijsko infrastrukturo, sabotažami in motnjami GPS-signala, ki jih pripisujejo ruskemu vplivu. Estonska vlada je v preteklosti opozorila na več incidentov, vključno z odstranjevanjem mejnih boj na reki Narvi, kar mnogi razumejo kot poskuse destabilizacije države, piše BBC. Williamov obisk je zato imel tudi jasno varnostno noto: da Zahod spremlja te pritiske in bo stal ob strani svojim partnericam v zavezništvu.

Z vojaki se je pomeril tudi v namiznem nogometu in biljardu ter ugotovil, da ni edini, ki ne mara izgubljati. FOTO: Ian Vogler/Reuters

V ospredju obiska pa nista bili le vojaška oprema in geopolitika. Princ je veliko časa posvetil tudi psihološkemu počutju vojakov. Z njimi se je pogovarjal o stigmi glede duševnega zdravja in poudaril, da izraz »mentalna kondicija« na vojake deluje veliko bolje kot »duševno zdravje«. »Izraz 'mentalna kondicija' gre zelo dobro skozi, 'duševno zdravje' malo manj,« ga navaja BBC.

V lahkotnejšem trenutku se je pošalil, da jim bo poslal hladilnik, ko je slišal, da ga nimajo, navaja BBC. »Res nimate hladilnika? Se šalite? Hladilnik morate imeti. Ga bom priskrbel,« je rekel med obiskom kantine. Z vojaki se je pomeril tudi v namiznem nogometu in biljardu ter ugotovil, da ni edini, ki ne mara izgubljati.

Obisk se ni ustavil zgolj pri vojski. V estonski prestolnici je William obiskal šolo za begunce iz Ukrajine in nagovoril otroke: »Ukrajinski duh je povsod. Imate neverjeten pogum, to je zelo pomembno.« Ob cesti ga je pričakalo na stotine Estoncev, ki so v mrazu čakali, da bi mu segli v roko ali naredili selfi, še piše BBC.