Priprave Melanie Trump na ponovno selitev v Belo hišo

Nekdanja in bodoča prve dame ZDA slovenskega rodu je bila v prejšnjem mandatu svojega moža pogosto videti preresna, celo zamerljiva. V premiernem televizijskem nastopu po ponovni zmagi Donalda Trumpa pa je Melania Trump dobre volje in samozavestna govorila o načrtih za nova štiri leta v Beli hiši – ter ponosu na sina Barrona. Vse to še vedno s prijetnim slovenskim naglasom.