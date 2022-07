Priprave na veliko protiofenzivo na jugu

V nadaljevanju preberite:

Po dolgih tednih silovite ruske ofenzive na območju Donbasa, zaradi katere so se ukrajinske sile umaknile s celotnega območja Luganska, zdaj pa branijo svoje položaje na območju Donecka, se ukrajinska vojska na jugu države po besedah svojih najvišjih predstavnikov in sodeč po obveščevalnih poročilih pripravlja na veliko protiofenzivo. Ta naj bi bila namenjena osvoboditvi strateško in gospodarsko zelo pomembnega ozemlja ob Črnem morju.

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Režnikov je v intervjuju za Sunday Times potrdil, da se ukrajinska vojska pripravlja na z naskokom največjo protiofenzivo do zdaj. Po njegovih besedah naj bi bilo za spopad z ruskimi okupacijskimi silami, ki bo namenjen osvoboditvi ukrajinskega ozemlja na jugu države, na voljo milijon mož – oboroženih z zahodnim orožjem. Veliko protiofenzivo je poveljstvu ukrajinske vojske pred več tedni ukazal predsednik Volodimir Zelenski.