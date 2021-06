Prišla sta sprta, zahtevala nemogoče, in odšla sprta

V nadaljevanju preberite:



Dan pred zgodovinskim prvim srečanjem ameriškega in ruskega predsednika v Genevi sta se v Bruslju prvič srečala srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski predsednik vlade Albin Kurti. V skladu s pričakovanji od svojih stališč nista odstopila, Kurtija je zanimalo predvsem, kdaj bo Vučić priznal Kosovo, Vučić pa je Kurtiju dal kratek in prav tako pričakovan odgovor.