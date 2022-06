Prišli s paštetami, zdaj imajo hiše ob morju

V nadaljevanju preberite:

Na Hrvaškem o turistih iz Češke še do pred kratkim niso našli prav veliko lepih besed. Vedno so jih uvrščali med revnejše, v gostinskih lokalih turističnih mest so jim šteli naročene steklenice in jih delili s številom gostov za omizjem, ocvrt krompirček s kečapom ali majonezo naj bi bil vrhunec njihovih naročil.

Vendar že nekaj časa ni več tako. Čehi vse bolj kupujejo nepremičnine na jadranski obali, Hrvati pa se zdaj – presenetljivo – posipajo s pepelom in se jezijo, kar so imeli do njih negativen odnos.

Češki državljani so lani na Hrvaškem kupili 588 nepremičnin, kar je precej več kot leta 2019 (236) in leta 2020 (215), poroča časnik Slobodna Dalmacija. V letih od 2015 do 2020 so postali lastniki skupaj 1296 nepremičnin. Tudi Slovaki jih imajo radi; lani so jih kupili 359, skoraj dvakrat več kot leta 2020 (189).

Kupci v Dalmaciji so, kot je za omenjeni časnik nedavno povedal nepremičninski posrednik, večinoma pripadniki češkega srednjega razreda, ki so za stanovanje ali hišo pripravljeni odšteti od 200.000 do 500.000 evrov, za manjšo vilo z bazenom in več kot 800 kvadratnimi metri vrta pa 750.000 evrov. Nepremičnine kupujejo tudi kot naložbo in jih nato oddajajo. Najbolj so menda priljubljene nepremičnine na območju Rogoznice, med Trogirjem in Šibenikom.