Propadli kripto kralj za zapahi

Ustanovitelja bankrotirane kripto borze FTX Sama Bankman-Frieda so aretirali na Bahamih in mu grozi skorajšnji izgon v ZDA, kjer v New Yorku proti njemu poteka kazenska preiskava. Tridesetletni finančni »čudežni deček« je investitorje domnevno oplel za milijardo dolarjev, čeprav se mnogi bojijo še večjih izgub. Predsednik vlade Bahamov Philip Davis je napovedal obračun tudi z drugimi, ki so izdali javno zaupanje in prekršili zakon, in nekdanje dekle SMF-a Caroline Ellison si je že poiskalo odvetnika.

28-letna. Ellisonova je vodila podjetje za preprodajo kripto valut Alameda Research, ki ga je tudi ustanovil Bankman-Fried, a je v neštetih intervjujih po bankrotu zatrjeval, da ni imel pojma, kaj se je tam dogajalo z milijardami, ki jim jih je nakazoval. Zdaj kaže, da so jih v velikanski Ponzijevi shemi prekladali z enega trga na drugega ter od enega investitorja na drugega, dokler ni bilo preveč opeharjenih in se je v začetku novembra vse skupaj sesulo. Na svojem vrhuncu so vrednost leta 2019 ustanovljenega FTX-a ocenjevali na 32 milijard dolarjev.

Logotip kripto borze FTX. Foto Dado Ruvic/Reuters

Sama Bankman-Frieda so aretirali le nekaj ur pred napovedanim pričanjem v ameriškem predstavniškem domu, kjer bi moral med drugim pojasniti »učinkoviti altruizem«, ki ga je zagovarjal v svojem poslovanju. To naj bi bilo nagrajevanje človekoljubnih projektov z denarjem, pridobljenim s tveganimi investicijami, čeprav kaže, da je šel velik del tudi k politikom. Po dosedanjih informacijah v večini k ameriškim demokratom – odvisno od ocenjevalca od 40 milijonov dolarjev do milijarde. Bankrotirano kripto borzo je v upravo prevzel John J. Ray III, ki je nadzoroval že propad Enrona, na Cipru in drugje pa se bojijo, da ne bo nič ostalo za evropske in druge investitorje. Predlog za stečaj FTX-a navaja 130 podružnic v državah od Kanade do Gane in Japonske, po domnevah finančnih strokovnjakov naj bi družba kar 95 odstotkov svojega prometa ustvarila izven ZDA.

Caroline Ellison Foto Osebni Arhiv

S FTX in Alamedo se končujejo finančne kariere nekaterih paradnih otrok ameriškega zgornjega intelektualnega razreda. SBF-ju ob strani stojita starša profesorja prava na univerzi Stanford, hči ekonomistov MIT Ellisonova je pri petih letih brala knjige Harryja Potterja in pri osmih izdelala analizo cen plišastih igračk. Zdaj je poleg po izgubljenih milijardah razvpita po naivnem opisovanju raziskovanja »poli« spolnosti na družbenih omrežjih in rednega jemanja poživil v luksuznem stanovanju na Bahamih, kjer so propadli »kripto kralji« živeli in delali.