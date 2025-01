Vučić se odloča med kandidati za premiera in volitvami

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo v desetih dneh odločil, kdo bo nasledil premiera Miloša Vučevića, ki je včeraj odstopil zaradi več mesecev trajajočih protestov in nasilja, ali pa bo razpisal nove volitve.

»V prihodnjih desetih dneh bom odločil, ali gremo na volitve ali bomo sestavili novo vlado. To nas je presenetilo. Nimamo kandidata. Neverjetno,« je Vučić dejal po Vučevićevem odstopu. Zakonsko določeni rok za vzpostavitev nove vlade po odstopu premiera je 30 dni.

Vučić je nadaljeval, da ima v mislih tri ali štiri morebitne kandidate za premiersko mesto, vendar ni rečeno, da se ne bo raje odločil za nove volitve. Do vzpostavitve nove vlade bo Vučević vodil zgolj tehnično vlado.

Srbski premier Miloš Vučević je namreč včeraj naznanil svoj odstop in s tem padec vlade, potem ko so množični protesti, ki jih že mesece vodijo študentje, ohromili državo, eno izmed protestnic pa so ponoči pripadniki vladajoče stranke SNS, ki ji pripadata tako Vučić kot Vučević, pretepli in hudo poškodovali.

V Srbiji množični protesti potekajo že več mesecev in so se v zadnjih dneh s popolno blokado glavne avtoceste v Beogradu še zaostrili. Študentom, ki po zrušenju železniškega nadstreška v Novem Sadu že več kot dva meseca zasedajo večino fakultet v državi, so se pridružili še mnogi drugi, nazadnje tudi kmetje, ki so v začetku tedna napovedali 24-urno blokado dveh magistralnih cest.

Vučić je sicer že v ponedeljek obljubil, da bo izpolnil vse zahteve študentov, in napovedal obsežne menjave ministrov. Zavezal se je še, da bo podpisal odlok o pomilostitvi 13 študentov in profesorjev, ki so bili zaradi protestov ovadeni. Študenti sicer zahtevajo objavo celotne dokumentacije o obnovi železniške postaje v Novem Sadu, kaznovanje posameznikov, ki so med protesti napadali študente in profesorje, opustitev kazenskih ovadb proti študentom, pridržanim na protestih, ter 20-odstotno zvišanje proračuna za visoko šolstvo.