Študentje: Vučić nas ne zanima, hočemo boljšo družbo

»Vprašajte nas karkoli, o njem nas ne sprašujte, on nas ne zanima,« nam je pol ure pred začetkom dvodnevnega protestnega pohoda v Novi Sad povedal študent farmacije iz Beograda.

V soboto bo minilo tri mesece od tragične zrušitve nadstreška novosadske železniške postaje, ki je odnesla 15 življenj. Študentje srbskih univerz, ki že tretji mesec blokirajo delovanje fakultet z zahtevo pristojnim institucijam, da opravijo svoje delo in preiščejo okoliščine nesreče ter pred roko pravice pripeljejo odgovorne, so bili ves čas tarča verbalnih napadov predstavnikov oblasti, ki so se na ulici sprevrgli v surove fizične napade. Vsak napad je upor zgolj dodatno okrepil in celoten vrh države prisilil, da so v ponedeljek pred kamerami študente rotili, da se vrnejo v predavalnice, da začnejo dialog z oblastjo, predsednik Aleksandar Vučić pa je celo obljubil pomilostitev 13 pridržanih protestnikov.

Nekaj ur po pozivu k dialogu so nasilneži, ki so blizu vladajoči stranki, napadli skupino študentov v Novem Sadu in v napadu huje poškodovali študentko. Naslednje jutro je Miloš Vučević, predsednik vladajoče SNS in nekdanji župan Novega Sada, odstopil s položaja predsednika vlade.

Na poti v Novi Sad

Študentov manipulacija predsednika, ki odloča o vsem, ni prepričala. Zato so se danes zbrali pred fakulteto dramskih umetnosti in odšli na protestni pohod v Novi Sad, kjer bodo v soboto, tri mesece po nesreči, zaprli tri tamkajšnje mostove. Gruči okoli 500 študentov se bodo po poti pridružili še številni drugi somišljeniki.

Vsak napad je upor le dodatno okrepil in vrh države prisilil, da so v ponedeljek študente rotili, naj se vrnejo v predavalnice. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

»Moje edino pričakovanje od teh protestov je, da se družba spremeni na bolje. Da pokažemo ljudem, da lahko sami kaj naredijo za to, da jim ne bo treba večno hoditi naokoli s sklonjeno glavo. Želim si tudi, da bi v tej družbi končno začeli ceniti znanje in ljudi, ki so svoja življenja posvetili študiju in odkrivanju novih stvari,« nam je povedal Miloš, študent fizike v Beogradu. »Lepo je videti, da smo ljudem vlili upanje, in verjamem, da ta luč na koncu predora tokrat ni vlak, ki drvi proti nam. Če kdo računa, da se bomo utrudili, se je uštel, zase in za svoje kolegice in kolege fizike lahko zanesljivo rečem, da zlepa ne bomo nehali,« je dodal.

Petar je študent drugega letnika fakultete za politične vede in verjame, da meseci protestov zanj in za nikogar drugega niso izgubljeni v študijskem smislu. »V teh nekaj mesecih sem se več naučil o delovanju politike, družbe, organizaciji in enotnosti ljudi, kot bi se naučil v enem letu študija,« je dejal.

»On nas ne zanima, on ni nikakršen faktor. Tudi za to, kakšna bo njegova usoda, če in ko pade, nam ni mar. Za to imamo institucije, od katerih zahtevamo, da delujejo v skladu z zakonom. Ne more vse biti odvisno od enega človeka,« pa je Petar odgovoril na vprašanje o usodi Vučića in njegovega režima.