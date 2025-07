Srbija mora družinam umrlih zaradi zrušenja nadstreška plačati odškodnino

Višje sodišče v Novem Sadu je danes razsodilo, da morata srbska država in državno podjetje Infrastruktura železnice Srbije družinam štirih umrlih ob lanskem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu plačati okoli 166.000 evrov oziroma vsaki 43.000 evrov odškodnine, poročajo srbski mediji.

Družine štirih od skupno 16 ljudi, ki so 1. novembra lani umrli v zrušenju nadstreška, so tožile državo in omenjeno družbo za upravljanje z javno železniško infrastrukturo v Srbiji, ki jim morata sedaj vsaki plačati okoli 43.000 evrov odškodnine za povzročeno nematerialno škodo zaradi duševnih bolečin ob smrti bližnje osebe. Plačati morata tudi sodne stroške. Sodba sicer še ni pravnomočna in se je nanjo mogoče pritožiti.

Padec nadstreška na nedavno obnovljeni železniški postaji je sprožil množične proteste študentov, ki zahtevajo politično in kazensko odgovornost oblasti za nesrečo. Ker oblasti zahtev niso izpolnile, so se protesti razširili tudi na druge sloje prebivalstva in postali izraz vsesplošnega nezadovoljstva z oblastmi. Sedaj ob državljanski nepokorščini zahtevajo razpis predčasnih volitev.

Više javno tožilstvo v Novem Sadu je sicer že 30. decembra lani zaradi zrušenja nadstreška vložilo obtožnico proti 13 osumljencem, med katerimi sta tudi nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica omenjene družbe za upravljanje Jelena Tanasković. Višje sodišče je aprila letos obtožnico zavrnilo in s tem postopek vrnilo v fazo preiskave. Vse osumljene so izpustili iz pripora.

Oblasti sicer trdijo, da so izpolnile vse zahteve študentov, vključno z objavo dokumentov v zvezi z obnovo novosadske železniške postaje. Neodvisni strokovnjaki pa poudarjajo, da čeprav so v zvezi z obnovo postaje objavili 22.000 dokumentov, še vedno manjkajo nekateri ključni, kot so gradbeni dnevniki, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.