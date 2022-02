Proti dolgotrajnemu pravdanju

V nadaljevanju preberite:

O hrvaških sodiščih le redkokdo najde prijazne besede. Postopki so dolgotrajni, vlečejo se tudi do 42 let, kot je pokazal nedavni primer iz Dubrovnika. Na odločitev sodišč čaka skoraj milijon nerešenih zadev, nekatere že dve leti, številne več kot desetletje. Zdaj naj bi bilo temu konec. Minister za pravosodje in javno upravo Ivan Malenica je predstavil novelo zakona, s katero naj bi preprečili trajanje postopkov v nedogled.

»Morda se sliši nemogoče, vendar se v hrvaškem sodstvu ne bo nič spremenilo na bolje, dokler bodo v pravosodju delali nesposobni in nepošteni ljudje. Vem, da to ni nemogoč korak. Za začetek bi morali poskrbeti za odgovornost. Sodnik, ki je svoji stranki povzročil škodo, bi moral za to odgovarjati. Tudi za korupcijo v sodstvu oziroma pravosodju obstaja zdravilo. Šef levosredinske SDP Peđa Grbin je že lani ponudil recept. Za sodnike bi uvedel tako imenovani vetting. Če sodnik ne bi dokazal porekla svojega premoženja, bi ga sistem moral izločiti. Če bi se vetting res uvedel, bi številni hrvaški sodniki odšli kar sami,« meni komentatorka Jutarnjega lista Ivanka Toma.