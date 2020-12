Protikoronski ukrepi proti opoziciji

Discipliniranje opozicijskih mest

75 milijonov evrov bo izgubila Budimpešta zaradi nove davčne politike



Pandemija slabi Orbána

Med novimi koraki v borbi proti posledicam pandemije covida-19, ki jih je v soboto napovedal madžarski premier, je tudi zmanjšanje lokalnih davkov za mala in srednja podjetja za polovico. Po njegovih zagotovilih je to v interesu družin in podjetij, kritiki pa opozarjajo, da je v ozadju zlasti njegov načrt, kako pod pretvezo boja proti pandemiji še bolj omejiti moč in vpliv opozicije, ki ji je lani uspelo prevzeti oblast v nekaterih večjih, prav od teh davkov življenjsko odvisnih madžarskih mestih, med njimi tudi v Budimpešti.»Viktor Orbán je danes razglasil usmrtitev madžarskih lokalnih skupnosti,« je kmalu po tem, ko je premier v videu, ki ga je objavil na svojem facebooku, v istem mediju zapisal opozicijski župan prestolnice. Po njegovih besedah davek, ki ga lokalni skupnosti plačujejo podjetja, ni visok, zato jim njegovo zmanjšanje za polovico ne bo prineslo večjih koristi, pač pa bo to ogromen udarec za lokalne oblasti, za katere je bil zadnjih 30 let ta denar glavni vir za vzdrževanje javnih servisov. Zato po mnenju župana Budimpešte premierova napoved nima nikakršne zveze z reševanjem gospodarske krize, temveč gre za cinično zlorabo politične moči, ki bo krizo le še poglobila.V prestolnici so izračunali, da jim bo zaradi teh ukrepov za zaščito gospodarstva iz proračuna izpuhtelo okoli 27 milijard forintov (več kot 75 milijonov evrov). Mestom, ki imajo manj kot 25.000 prebivalcev, bo država izgubo povrnila, o vsakem primeru morebitne pomoči kateremukoli drugemu večjemu naselju pa bodo posamično odločali. Po ljudsko je to lepo razložila kolumnistka in ostra nasprotnica Orbánove »neliberalne demokracije«: »Mesta z manj kot 25.000 prebivalci, ki jih večinoma vodijo aparatčiki vladajoče stranke Fidesz, bodo avtomatično dobila vladno pomoč. To lahko pričakujejo tudi večja mesta, ki jim vlada Fidesz, kakor so Kaposvár, Esztergom, Debrecen in Győr, medtem ko je opozicijska mesta, kot so Budimpešta, Szeged in Pécs, ne bodo dobila.«Kakor opozarjajo komentatorji, to ni bil prvi Orbánov napad na lokalno samoupravo po lanskih porazih kandidatov njegove stranke v nekaterih večjih mestih. Tem so že prej odvzeli veliko pristojnosti pri upravljanju šol in bolnišnic, med spomladanskim prvim valom pandemije pa je bil eden od vladnih ukrepov za lajšanje njenih posledic tudi odprava plačevanja parkirnin, kar je mesta, ki so jim hkrati stroški za reševanje zdravstvene krize strmoglavo naraščali, precej udarilo po žepu.Če gre verjeti opoziciji, je madžarski premier dobro izkoristil pandemijo za obračun s političnimi nasprotniki, a to mu med ljudstvom ni povečalo priljubljenosti. Prejšnji teden so kar tri madžarske ustanove za merjenje ljudskega razpoloženja ugotovile, da bi za združeno opozicijo, v kateri so tako »skrajno« leve kot »skrajno« desne stranke, prvič glasovalo več volivcev kakor za Fidesz. V agenciji Závecz so izračunali, da je od avgusta vladajočo stranko zapustilo kar pol milijona od osmih milijonov volivcev, zato bi zdaj za opozicijo glasovalo 34, za Fidesz pa le 31 odstotkov Madžarov. Ti niso bili pretirano navdušeni že nad nedavnim Orbánovim blokiranjem proračuna EU, ki je po anketah Euronews imelo podporo le med 15 odstotki državljanov. A po mnenju analitikaje na padec priljubljenosti vlade bolj kot mednarodna politika vplivalo domače dogajanje. »Fideszu podpora počasi upada zlasti zaradi gospodarskih učinkov virusa in občutka, da vlada ne rešuje krize tako, kakor bi morala,« je za ameriško agencijo Bloomberg povedal direktor agencije Závecz.