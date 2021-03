Prve slovaške žrtve ruske vakcine

V nadaljevanju preberite:

Tri doslej manjše koalicijske partnerice vladajoče stranke OL'aNO so ostro kritizirale premierov samovoljni nakup dveh milijonov v EU še neodobrenih cepiv sputnik V, »hibridnega orožja Moskve«, in Igorju Matoviču postavile ultimat, da mora odstopiti do jutri, če hoče ohraniti vladajočo koalicijo.