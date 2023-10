Prvi odpoklic tretjega najvišjega politika v 234-letni zgodovini ZDA

Floridski republikanec Matt Gaetz je končno obračunal s predsednikom ameriškega predstavniškega doma iz lastne stranke, za nezaupnico Kevinu McCarthyju je glasovalo 216 predstavnikov in le 210 jih je bilo proti. Prvi odpoklic tretjega najvišjega politika ZDA v 234-letni zgodovini obeta še večjo zaostritev že zdaj nepomirljivo razdeljenih politike in prebivalstva.

Kalifornijski republikanec Kevin McCarthy po večinskem glasovanju proti njemu v ameriškem predstavniškem domu. Foto Mandel Ngan/Afp

Floridski predstavnik, ki se na svojem X portalu opisuje kot ustvarjenega za boj, je voditelja republikanske večine v spodnjem domu kongresa že januarja prisilil v petnajst krogov glasovanja in Kevin McCarthy je moral obljubiti, da lahko nezaupnico proti njemu sproži en sam predstavnik. To se je tudi zgodilo po podaljšanju financiranja ameriške vlade za 45 dni, ki ga je McCarthy dosegel s pomočjo demokratskih glasov. Kongresniki iz stranke predsednika Joeja Bidna, ki predseduje 33 tisoč milijardnemu državnemu dolgu, so bili zadovoljni, a ne dovolj za reševanje republikanskega kongresnega prvaka. Kevinu McCarthyju to tudi ne bi pomagalo, saj bi ga republikanski uporniki v tem primeru razglasili za demokratskega kandidata. Ob večini komaj štirih glasov je proti njemu glasovalo osem republikanskih predstavnikov.

McCarthy je zatrjeval, da Gaetz proti njemu nastopa iz osebnih razlogov in res etični odbor predstavniškega doma 41-letnega Floridčana preiskuje zaradi obtožb spolnih odnosov z mladoletnico, zlorabe mamil in sredstev za volilno kampanjo v osebne namene. Pravosodno ministrstvo, ki je to preiskovalo prej, pa se ni odločilo za obtožnico in Gaetz verjame, da je žrtev washingtonske »globoke države« podobno kot prejšnji republikanski predsednik Donald Trump. Tega demokratska tožilka New Yorka pravkar obtožuje napihovanja vrednosti premoženja, pa čeprav se ni pritožila nobena banka in je brez zamud odplačal njihova posojila.

Prejšnji predsednik in vodilni republikanski predsedniški kandidat Donald Trump demokrate obtožuje uporabe vseh sredstev proti njemu. Foto Shannon Stapleton/Afp

Floridski predstavnik zahteva omejitve državnega proračuna, ki šteje že 2200 milijard dolarjev primanjkljaja,med njimi glasovanje o vsakem zakonu o državni porabi posebej. Tako naj bi ameriško ljudstvo jasno videlo, kdo glasuje za kaj sredi groženj dolarju kot rezervni svetovni valuti, Gaetz pa zahteva tudi objavo vseh video posnetkov vdora v kongres med potrjevanjem elektorske zmage Joeja Bidna 6. januarja 2021. Velik del republikanskih volivcev namreč verjame, da so »miroljubne« Trumpove privržence k nasilju spodbudili preoblečeni agentje zveznega preiskovalnega urada FBI, da bi tako prikrili domnevne volilne sleparije proti 45. predsedniku ZDA.

»Skorumpirani demokratski tožilci« po teh razumevanjih ameriškega nacionalista onemogočajo še po sodni poti. In res vsaka obtožnica proti Trumpu le še povečuje njegovo prednost pred drugimi republikanskimi tekmeci za predsedniško nominacijo, Kevin McCarthy naj bi kljub podpori prejšnjega republikanskega predsednika za januarsko izvolitev na položaj tretjega najpomembnejšega političnega položaja ZDA po teh teorijah zarote deloval po starem vzorcu »rino« republikancev le po imenu.

Voditelj republikanske večine v predstavniškem domu Steve Scalise, ki ga je leta 2017 obstrelil levičarski skrajnež, ima podporo republikanskih upornikov, a se bojuje s krvnim rakom. Foto Anna Moneymaker Getty Images Via Afp

Največje vprašanje je zdaj, koga bodo zdaj predlagali za novega republikanskega prvaka predstavniškega doma. Voditelj tamkajšnje republikanske večine Steve Scalise, ki ga je pred leti obstrelil levičarski skrajnež, se bojuje s krvnim rakom, drugi konservativni kongresni voditelji bi se morali dokazati tako kongresnim upornikom kot njihovim republikanskim kritikom. Demokrati potiho že upajo na dovolj velik kaos med političnimi nasprotniki, da bi si lahko sami vrnili nadzor nad vsem kongresom.

Med republikanskim odločanjem za novega predsednika predstavniškega doma bo odločilno nasprotovanje dvomljivi gospodarski in osebni politiki predsednika Bidna. Že McCarthy je sprožil preiskavo odpoklica demokratskega prvaka zaradi desetin milijonov prvega sina Hunterja Bidna iz Kitajske, Rusije, Romunije, Ukrajine in številnih drugih držav sveta, po teh obtožbah pridobljene s prodajanjem vpliva očeta podpredsednika v administraciji Baracka Obame.

