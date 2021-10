Prvi sindikati so že zahtevali višje plače

V nadaljevanju preberite:

Nemško gospodarstvo bo letos doseglo 2,4-odstotno rast, kar je približno odstotno točko manj, kot so ekonomski modreci pričakovali spomladi. Vzrok za šibkejše pokoronavirusno okrevanje je v težavah z dobavnimi verigami in šibkejšem okrevanju storitev. Na drugi strani bo precej poskočila inflacija, na okoli 3 odstotke – nekateri napovedovalci računajo celo na 5 odstotkov –, kar je spodbudilo zaposlene k terjanju višjih plač. Prvi so poziv k zvišanju plač objavili v drugem največjem nemškem sindikatu Verdi.