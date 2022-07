Putin izziva zahod, da premaga Rusijo na bojišču

09.00 Lavrov: Rusija se z Zahodom nima o čem pogovarjati

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je po današnjem srečanju z zunanjimi ministri G20 govoril z novinarji in dejal, da se Rusija nima z Zahodom o čem pogovarjati. Lavrov je dejal, da se je Rusija pripravljena pogajati z Ukrajino in Turčijo o žitu, vendar ni jasno, kdaj bi do takih pogovorov lahko prišlo. Ruska tiskovna agencija RIA citira Lavrova: »Če Zahod ne želi pogajanj, ampak zmago Ukrajine nad Rusijo na bojišču, potem se verjetno z Zahodom preprosto nima o čem pogovarjati, saj s temi pristopi Ukrajini pravzaprav ne dovoli premika na mirovni proces.«

Ruski zunanji minister je ostro kritiziral pristop zahodnih držav do srečanja G20 v Indoneziji in jih obtožil, da so iztirili pogovore o svetovnem gospodarstvu in se namesto tega osredotočajo na to, da Rusijo oz. Ruse imenujejo »agresorji«, »zavojevalci« in »okupatorji«. Reuters poroča, da je Sergej Lavrov dejal: »Med razpravo so se zahodni partnerji izogibali slediti mandatom skupine G20 in se ukvarjati z vprašanji svetovnega gospodarstva.« Nadaljeval je, da je pogovor na srečanju »skoraj takoj, ko so prevzeli besedo, zašel na blazne kritike Ruske federacije v zvezi s situacijo v Ukrajini«.

07.52 Indonezija na srečanju G20 z Rusijo pozvala k koncu vojne

Indonezija je pozvala k koncu vojne v Ukrajini, medtem ko danes vodi srečanje zunanjih ministrov G20 na Baliju, navaja Guardian. Ob odprtju srečanja je indonezijski zunanji minister Retno Marsudi dejal: »Naša odgovornost je, da vojno čim prej končamo in nesoglasja rešimo za pogajalsko mizo, ne na bojišču.« Povedal je, da si je svet šele okreval po pandemiji covida-19, ko se je »že soočil z drugo krizo, tj. vojno v Ukrajini«. »Učinke valovanja je čutiti po vsem svetu – na hrani, energiji in fiskalnem prostoru. Kot vedno so najbolj prizadete države v razvoju in države z nizkimi dohodki.« Zunanji ministri skupine 20 so se srečali z najvišjimi odposlanci ZDA in Rusije, ki so se udeležili njihovega prvega srečanja po izbruhu vojne v Ukrajini. Srečanje bo zaznamovalo to, da se je ruski zunanji minister Sergej Lavrov prvič srečal s kolegi iz držav, ki so močno kritične do vojne.

07.32 Zelenski: Ukrajina »ne bo zlomljena«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je dvig ukrajinske zastave na Kačjem otoku v Črnem morju znak, da njegova država ne bo zlomljena. V državnem nagovoru v četrtek zvečer je Zelenski dejal, da je bila dvomesečna operacija za ponovno zavzetje Kačjega otoka opozorilo vsem ruskim silam. »Naj vsak ruski kapitan na krovu ladje ali letala vidi ukrajinsko zastavo na Kačjem otoku in naj ve, da naša država ne bo zlomljena.«

07.15 Putin: Dlje ko bo konflikt trajal, slabše bodo možnosti za pogajanja

Vladimir Putin je izdal eno svojih najbolj zloveščih opozoril doslej, ko je trdil, da je Moskva komaj začela svojo kampanjo v Ukrajini, in izzival Zahod, da jo poskuša premagati na bojišču. Ruski predsednik je v četrtek na srečanju z voditelji parlamenta dejal, da bodo obeti za kakršna koli pogajanja slabši, čim dlje se bo konflikt vlekel. »Vsi bi morali vedeti, da na splošno nismo še ničesar resno začeli,« je dejal. »Hkrati pa ne zavračamo mirovnih pogajanj. Toda tisti, ki jih zavračajo, bi morali vedeti, da dlje kot bo šlo, težje se bodo z nami pogajali.«

Putin želi tudi, da bi zahodne zaveznike Ukrajine obtožili podpihovanja sovražnosti. »Danes slišimo, da nas želijo premagati na bojišču. Kaj lahko rečete, naj poskusijo,« je dejal. »Večkrat smo slišali, da se želi zahod z nami boriti do zadnjega Ukrajinca. To je tragedija za ukrajinsko ljudstvo, a zdi se, da gre vse proti temu.« Tuji analitiki sicer pravijo, da bo Rusija morda začasno omilila svojo ofenzivo v vzhodni Ukrajini v »operativnem premoru«, ko se njene sile poskušajo ponovno zbrati za nov napad. Ruske sile v sredo niso zahtevale ali ocenile ozemeljskih pridobitev v Ukrajini »prvič v 133 dneh vojne«, navaja Inštitut za preučevanje vojne.