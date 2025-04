Putin napovedal velikonočno premirje v Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes razglasil velikonočno premirje v konfliktu v Ukrajini. Začelo se bo danes in bo trajalo do nedelje do polnoči, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na ruske televizije. Moskva je po Putinovih besedah odprta za pogajanja in mirovna prizadevanja.

»Danes od 18. ure (17. ure po srednjeevropskem času) do nedelje opolnoči ruska stran oznanja velikonočno premirje,« je dejal Putin v televizijskih komentarjih med pogovorom z ruskim načelnikom generalštaba Valerijem Gerasimovim.

»Dajem ukaz za prekinitev vseh sovražnosti v tem obdobju,« je dejal Putin na srečanju, ki ga je prenašala ruska televizija. Kot je pojasnil, njegova odločitev »temelji na humanitarnih razlogih«.

»Izhajamo iz tega, da bo ukrajinska stran sledila našemu zgledu, naše čete pa morajo biti pripravljene, da se uprejo morebitnim kršitvam premirja in sovražnikovim provokacijam, kakršnim koli agresivnim dejanjem,« je dejal Putin.

Ukrajinska stran se za zdaj še ni odzvala na njegovo napoved.

Vladimir Putin in Valerij Gerasimov v pogovoru. FOTO: Vjačeslav Prokofjev/Reuters

Gerasimov je sicer Putinu poročal, da naj bi Ukrajina več kot stokrat kršila dogovor o nenapadanju energetske infrastrukture, povzema AFP. Rusija je v petek opustila moratorij na napade na ukrajinske energetske cilje, potem ko sta obe strani drugo obtožili, da je prekršila domnevni dogovor brez kakršnega koli uradnega dogovora.

Tokratni predlog za premirje bo pokazal, »kako iskrena je pripravljenost režima v Kijevu, njegova želja in sposobnost, da spoštuje dogovore in sodeluje v procesu mirovnih pogajanj«, je še dejal Putin.

Rusija ostaja odprta za pogajanja in pozdravlja mirovna prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa ter tudi kitajskega voditelja Xi Jinpinga, drugih držav Brics in »vseh zagovornikov pravične in miroljubne rešitve ukrajinske krize«, je dejal Putin.

Prejšnja poskusa premirja za veliko noč aprila 2022 in pravoslavni božič januarja 2023 sta propadla, ker se strani o njih nista uspeli zediniti, dodaja AFP.