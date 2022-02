Putinovo upravičevanje neupravičljivega

V nadaljevanju preberite:

Ruski predsednik Vladimir Putin je lagal, ko je več mesecev vztrajal, da Ukrajina ne bo tarča ruske agresije. Putin se je zlagal tudi danes zjutraj, ko je napad ruske vojske na to suvereno in neodvisno državo upravičil na podlagi grožnje, ki jo Rusiji domnevno predstavlja širitev zveze Nato v nekdanje republike Sovjetske zveze, in »genocida«, ki naj bi ga Kijev izvajal nad prebivalci vzhodnih delov Ukrajine.

Da bi bila laž popolna, je Putin v ustanovni listini Združenih narodov identificiral člen, ki napadu na Ukrajino daje pridih zakonitega posredovanja, a nič več kot to.