Razogljičenje se začne pri rudarjih in ne bo šlo potiho

Bosna in Hercegovina, razen mladih in usposobljenih kadrov, ki doma ne vidijo prihodnosti, izvaža bore malo. Lesa in elektrike, ki pa je večinoma proizvedena iz premoga z veliko škodljivimi izpusti, imajo še dovolj za izvoz. Prestrukturiranje energetike v tej državi, ki namerava do leta 2050 povsem opustiti premog, v prvem koraku pomeni odpuščanje zaposlenih v številnih premogovnikih. Kot se sicer rado zgodi pri napovedanem odpuščanju rudarjev kjerkoli na svetu, to ne gre brez protestov.