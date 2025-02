Rdeči branik pred udarom na zeleni prehod

V nadaljevanju preberite:

Časi niso najbolj ugodni za evropske socialiste. Če bo kancler Olaf Scholz – kot kažejo javnomnenjske raziskave – po volitvah 23. februarja ob oblast v Nemčiji, bodo v Evropi izgubili veliko politične teže. Levosredinske stranke že tako vodijo le še peščico vlad na stari celini.

Ob tradicionalnih temah socialistov, kot so socialne pravice, enakost spolov ali zagovarjanje zakonitih migracij, so se zavzeli za vztrajanje pri zavezanosti postavljenim okoljskim in podnebnim ciljem »ob zagovarjanju poštenega, pravičnega in vključujočega prehoda za vse, ne le za nekatere«.