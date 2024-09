Odzivi na podporo Taylor Swift Kamali Harris

Ko je Taylor Swift na instagramu, kmalu po predsedniški debati med Kamalo Harris in Donaldom Trumpom, objavila svojo podporo Harrisovi, je to povzročilo val odzivov in komentarjev. Swiftova je v svoji objavi zapisala, da bo na predsedniških volitvah leta 2024 glasovala za Kamalo Harris in Tima Walza, saj se Harrisova »bojuje za pravice in stvari, ki potrebujejo zaščito bojevnika«.

Dodala je: »Verjamem, da lahko v tej državi dosežemo veliko več, če nas vodi mir, in ne kaos.«

Svojo objavo je podpisala kot »mačja dama brez otrok«, s čimer je namignila na posmehljivo oznako republikanskega podpredsedniškega kandidata J. D. Vancea, ki je tako označil vplivne ženske iz vrst demokratov. Pospremila jo je s fotografijo sebe z mačko v naročju.

Njena objava je v prvih 15 minutah po poročanju britanskega BBC dobila okoli 1,5 milijona všečkov.

Trump je večkrat izražal svoje nezadovoljstvo s podporo Taylor Swift demokratskim kandidatom. Njegova kampanja je to označila za dokaz, da je demokratska stranka postala stranka bogate elite.

Karoline Leavitt, predstavnica Trumpove kampanje, je podporo Swiftove uvrstila med »več dokazov, da je demokratska stranka postala stranka bogate elite«. Kljub temu je Taylor Swift s svojo objavo na instagramu dosegla širok krog ljudi, saj ima na tej platformi več kot 280 milijonov sledilcev.

Kot je znano, je Trump na družbenih omrežjih celo delil lažne novice, ki so trdile, da so oboževalci Taylor Swift po preprečenem terorističnem napadu na njenem koncertu na Dunaju začeli podpirati njega. Trump se je na pevko spravil tudi z objavo lažnih fotografij, spremenjenih z umetno inteligenco, na katerih je popularna pevka podprla njega.

Objava Taylor Swift na instagramu. FOTO: AFP

Swiftova je ena od številnih zvezdnikov, ki so podprle Harrisovo, vključno s pevcema Johnom Legendom in Olivio Rodrigo, igralcem Georgeem Clooneyjem in režiserjem Spikom Leejem. Medtem so nekdanji rokoborec Hulk Hogan, televizijska zvezda Amber Rose in milijarder Elon Musk podprli Trumpa.

Politično liberalni aktivizem country pevke

Njena podpora Kamali Harris je bila sicer pričakovana, saj je Swiftova že prej izrazila svoja politična stališča, a je zaradi objave nemudoma po soočenju njen politični aktivizem mnoge vseeno presenetil, pišejo pri New York Timesu.

Taylor Swift je o svojih političnih stališčih dolgo časa molčala, kar je bilo glede na njen vpliv, kot pišejo pri Guardianu, kar nekoliko nenavadno. Prvič se je politično obelodanila leta 2018, ko je javno podprla demokratske kandidate v Tennesseeju, svojem domačem kraju, kjer je večina njenih oboževalcev tradicionalno bolj konservativno usmerjenih. Nasploh za country glasbo, iz katere je Swiftova izšla, velja, da je glasba podeželja in konservativno mislečih.

Objava Taylor Swift na instagramu. FOTO: Reuters

V dokumentarcu Miss Americana, ki je izšel leta 2020, je Swiftova razkrila svojo notranjo dilemo glede javnega izražanja političnih mnenj. V dokumentarcu, ki sicer prikazuje njeno osebno rast in preobrazbo od mlade country pevke do globalne pop zvezde, ki se zaveda svoje družbene odgovornosti, je dejala, kako težko se je odločila za javno podporo političnim kandidatom, saj je vedela, da s tem tvega izgubo dela svojih oboževalcev.

Njena politična stališča so postajala bolj izrazita v letih 2019 in 2020. Med predsedniškimi volitvami leta 2020 je odkrito podprla Joeja Bidena in Kamalo Harris. V intervjuju za Vogue je poudarila, da podpira njuno kandidaturo zaradi stališč glede pravic žensk, skupnosti LGBTQ+ in rasne enakopravnosti. Swiftova je Trumpa kritizirala že med njegovim predsedovanjem, predvsem v luči policijskega umora Georgea Floyda. Na twitterju je zapisala, da je Trump »skozi celotno predsedovanje spodbujal belo nadvlado in rasizem«.