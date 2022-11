Regija med ustavnim pučem in provokacijami z letalniki

V nadaljevanju preberite:

Večina v črnogorskem parlamentu, ki ji ne uspe sestaviti vlade, je našla bližnjico v odvzemu te pristojnosti iz predsednikovih rok. Ni naključje, da glasovanje o zakonu o predsedniku, ki ga analitiki vidijo kot ustavno nasilje in je Črnogorce spravilo na ulice, sovpada z zaostritvijo odnosov med Kosovom in Srbijo. Vse to je voda na mlin Rusije, ki ji ustreza nemiren Balkan.