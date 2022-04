Republikanska proti socialdemokratski levici

V nadaljevanju preberite:

Sistem je tako trdno zakoličen, da ga ni mogoče zlahka prevrniti, naj je z njim še toliko narobe in naj še tako kriči na pomoč planet. Sodeč po kandidaturah za francoskega predsednika in podpori, ki jo pretendenti za Elizej tik pred nedeljskim prvim krogom uživajo v javnosti, se bo v Franciji nadaljeval macronizem, lahko bi izbrali še bolj desno strujo Marine Le Pen, na levici pa najbolje kaže vodji Nepokorne Francije Jean-Lucu Mélenchonu. Pa bi se levi populist lahko prebil v drugi krog, napovedan za 24. aprila, in, kakor obljublja, socialno prijazneje zasukal francosko družbo? Tradicionalna levica je gotovo ne bo.

Kako hitro se lahko razgradi tradicionalna politika, kaže primer Socialistične stranke. Še do leta 2017 je imela Francija socialista za predsednika: Françoisa Hollanda, zdaj pa javnomnenjske ankete napovedujejo socialistični kandidatki za Elizej, pariški županji Anne Hidalgo, komaj kakšen odstotek do tri v nedeljskem prvem krogu. Volivci je ne slišijo, četudi obljublja višje plače za šolnike, nižji davek na energijo, volilno pravico od 16. leta, demokratičen dostop do izo­braževanja ... in čeprav zatrjuje, da kot hči španskih priseljencev edina med dvajseterico predsedniških kandidatov izhaja iz skromnega delavskega okolja.