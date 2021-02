Reševalec domovine Draghi išče zaveznike

V nadaljevanju preberite:



Mario Draghi, najbolj proslavljeni med italijanskimi ekonomisti in politiki v Evropi in na svetu, je sprejel vabilo predsednika republike Sergia Mattarelle ter se popoldne podal v neznano. Poskusil bo zbrati toliko glasov članov poslanske zbornice in senata, da bo lahko sestavil novo učinkovito vlado, ki bi zagotovila uspešen spopad z epidemijo, poskrbela za okrevanje gospodarstva in nov zagon.