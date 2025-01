Rešilni obroči za avtomobilsko industrijo

V nadaljevanju preberite:

Kako najti pot iz krize evropske avtomobilske industrije in zagotoviti njeno prihodnost na stari celini? To je bilo vprašanje, o katerem so se na srečanju s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen pogovarjali predstavniki proizvajalcev vozil, njihovih dobaviteljev, sindikatov, okoljskih organizacij in potrošnikov.

Prvi rezultat dela v okviru dialoga bo akcijski načrt, ki ga bodo predstavili 5. marca. Začrtal naj bi jasno smer, »ki bo naši industriji zagotovila uspeh v Evropi in konkuriranje na svetovnem prizorišču«. Ukvarjal naj bi se z zagotavljanjem kadrov, spodbujanjem tehnoloških inovacij in razvojem vozil naslednje generacije. Skladno z novo in staro bruseljsko mantro o manj birokracije naj bi se zavzeli za pragmatičen in predvidljiv regulatorni okvir.