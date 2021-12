Režim klonil pred zahtevami ekologov

V nadaljevanju preberite:

Srbski predsednik Aleksandar Vučić na domačem političnem prizorišču zelo redko doživi in prizna poraz. Okoljevarstveniki, kmetje in lastniki zemljišč z območja, kjer je načrtovan rudnik litija, so z vrsto cestnih zapor ob koncih tedna Vučića prisilili, da stopi korak nazaj. Umaknjeni zakon o razlastninjenju, ki je bil oblikovan brez javne razprave, ni bil pisan na kožo rudarski multinacionalki, zagotavlja Vučić, medtem ko na račun njegove vlade kar dežujejo očitki o klientelizmu v prid Rio Tintu.