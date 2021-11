Režim pokazal, kdo vlada in kako

V nadaljevanju preberite:

Kubanski voditelji so dokazali, da kastristični režim temelji na vojski in policiji, celo odmrle odbore za obrambo revolucije so obudili v življenje. Voditelje načrtovanih demonstracij so zaprli ali priprli, okrog njihovih domov pa postavili stražarje. Vse koordinatorje gibanja Arhipelag je čakala enaka usoda, nihče ni mogel na demonstracije.