Rituali in skrbno načrtovanje vsakega koraka

Skoraj 3000 ljudskih odposlancev je prišlo na letno zasedanje kitajskega ljudskega kongresa, a najmanj toliko je bilo tudi ambasadorjev in novinarjev, ki so prišli poslušat, kakšni so načrti vodstva države.

Malce po 7. uri so v kongresno dvorano prišli prvi novinarji. Kar nekaj jih je delalo selfije s telefonom in se navdušeno smehljalo v kamero. Toda to še zdaleč ni bila edina kamera, ki jih je posnela to jutro. Kamere so opazne po vsem Pekingu, še bolj na gosto na Trgu nebeškega miru. S posebno kamero so preučili tudi obraz vsem, ki so imeli dovoljenje za vstop v Veliko palačo narodov.