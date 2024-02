Kitajski avtomobilski elektrošok za Evropo

V nadaljevanju preberite:

Prva pošiljka električnih avtomobilov kitajskega proizvajalca BYD je prejšnji petek prispela v Budimpešto. To ni bil le poslovni podvig, temveč tudi politični dogodek. Model ATTO 3 je namreč simbol novega prodora azijske sile, in to tako na trg Evropske unije kot v središče trenutne razprave o tem, ali bi bilo treba začeti preiskavo o subvencijah, zaradi katerih je cena teh vozil za konkurenco tako neobvladljiva.