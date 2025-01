Robert F. Kennedy mlajši na tapeti na zaslišanju za ministra

Robert F. Kennedy mlajši., ki je znan po skeptičnosti do ameriškega zdravstvenega sistema in zdravil ter prehranske industrije, je končal z zaslišanjem pred finančnim komitejem – novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump ga je namreč kmalu po zmagi na volitvah predlagal za ministra za zdravje. Če bo njegova nominacija priznana, bo Kennedy prevzel oddelek, ki nadzoruje vse od varnosti hrane pa do zdravstvenih raziskav in ki razpolaga s proračunom v višini 1,7 bilijona evrov, kar je dvatisočkrat več od proračuna slovenskega ministrstva za zdravje.

Kennedy, nekdanji neodvisni predsedniški kandidat, je pridobil veliko sledilcev s svojimi kontroverznimi trditvami o povezavi med cepivi in avtizmom, čeprav so te trditve že zdavnaj ovržene. Celo nekateri konservativni komentatorji se sedaj bojijo, da jih morebitni prihodnji upravitelj ministrstva s 83 tisoč zaposlenimi ne bo poslušal, saj je v preteklosti s svojimi prepričanji jezil tako leve kot desne. Med drugim je trdil, da so parazitski črvi pojedli del njegovih možganov in da kemikalije v vodi povzročajo dvom številnih otrok v svojo spolno identiteto.

Robert F. Kennedy mlajši je imel na zaslišanju precejšnjo podporo. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Kennedy ima za zdaj vso podporo predsednika Trumpa. Ta je med drugim predlagal, da Kennedy mlajši preuči povezavo med avtizmom in otroškimi cepivi, kar je v ZDA dvignilo veliko prahu. V svoji novi vlogi v Trumpovi administraciji naj bi se Kennedy mlajši osredotočil tudi na zmanjšanje (domnevnega) vpliva zdravstvenih podjetij na vladne agencije, izboljšanje varnosti hrane in boj proti kroničnim zdravstvenim težavam, ki prizadenejo predvsem otroke. Trump je v enem izmed intervjujev poudaril, da Kennedy »ne bo popolnoma preoblikoval sistema«, vendar je prepričan, da bo njegovo vodstvo prineslo »veliko dobrih stvari«.

Zaradi Kennedyjevih kontroverznih izjav glede cepiv vprašanj na to temo ni manjkalo na zaslišanju. Demokrat Ron Wyden je bil med prvimi, ki so Kennedyju ponudili eno izmed izjav, v kateri Kennedy eklatantno nasprotuje cepivom, a je slednji kaj hitro spremenil mnenje: »Senator, podpiram cepivo proti ošpicam. Podpiram cepivo proti otroški paralizi. Kot minister za zdravje ne bom naredil ničesar, kar bi ljudi odvrnilo od cepljenja.«

Med tistimi, ki zastavljali vprašanja, je bil tudi Bernie Sanders. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Tudi demokratski senator Bernie Sanders je od Kennedyja zahteval odgovor na vprašanje, ali podpira otroška oblačila z napisi proti cepljenju, ki jih prodaja organizacija Children's Health Defense, katere ustanovitelj je prav Kennedy mlajši. Slednji je odgovoril, da nima nobenega nadzora nad organizacijo in da je odstopil s svojega položaja v njej.

V Trumpovem taboru igrajo tudi na karto (ne)zdrave hrane – Kennedyjevo »MAHA« gibanje (naredimo Ameriko spet zdravo) naj bi namreč Američane spodbudilo k telovadbi in bolj zdravi hrani. Na zaslišanju so Kennedyja med drugim povprašali tudi o njegovih načrtih kar se tiče omejitve nezdrave prehrane, ki v ZDA povzroča obilo težav. Na vprašanje je podal odgovor, ki je letel na račun Trumpa: »Nikomur ne bom skrival hrane. Če ste kot moj novi šef (Trump) in vam je všeč hrana iz McDonalds'a in Coca Cola, vam bom pustil, da si to privoščite.« Kennedy mlajši je že kritiziral uporabo olj iz koruze, sončnic in drugih semen v industrijsko pripravljeni hrani, pa tudi koruznega sirupa ter več kot tisoč sestavin, ki jih druge države prepovedujejo.

Zaupanje v zdravje je v ZDA že tako ali tako načeto – decembra lani je bil ubit Brian Thompson, predsednik ameriške zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare – in številni komentatorji predvidevajo, da bi utegnil Kennedy stanje še poslabšati. V četrtek sledi še zaslišanje pred komitejem za zdravstvo, izobraževanje in delo, nato pa bo znano, ali se bo Kennedyju uspelo uresniči načrte, da Ameriko ponovno naredi zdravo.