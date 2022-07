Romanje do Malostonskega zaliva

V nadaljevanju preberite:

Uporabno dovoljenje za pelješki most je izdano, v ponedeljek bodo po napovedih hrvaške vlade izdana tudi uporabna dovoljenja za doslej zgrajene pristopne ceste. Uradno odprtje z navzočnostjo vrha hrvaške in evropske politike bo 26. julija. Scenarij je v pripravi, že zdaj pa je most romarski cilj številnih zasebnih in strokovnih ekskurzij. Tudi iz Slovenije.

Scenarij otvoritvene slovesnosti, ki jo politika na čelu z vladajočo HDZ že nestrpno pričakuje, je pripravljen, režira jo priznani gledališki režiser Krešimir Dolenčić, ki je že nekajkrat gostoval tudi na slovenskih gledaliških odrih. »Za scenografijo bo poskrbelo na stotine ladjic, ki bodo plule pod mostom, načrtovana sta razkošen ognjemet in bogat program, v katerem bo sodelovalo precej priznanih umetnikov vseh glasbenih zvrsti,« je napovedal Dolenčić in zatrdil, da priprave potekajo »do sekunde tako, kot je načrtovano«.

»S tem rešujemo težavo, staro 304 leta, in veseli me, da bomo kmalu lahko potovali do Dubrovnika izključno po hrvaškem ozemlju, ne tako kot zdaj, ko moramo, če potujemo po cesti, skozi Bosno in Hercegovino. Zahvaljujem se vsem, ki pomagajo pri uresničevanju projekta, nergačem pa svetujem, naj se ne sekirajo,« je že nekajkrat ponovil premier Andrej Plenković.