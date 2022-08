Rusi težje na oddih in po nakupih v EU

EU bo popolnoma suspendirala sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov z Rusijo. To politično soglasje so dosegli zunanji ministri držav EU na današnjem neuradnem zasedanju v Pragi. Uradna odločitev bo sprejeta v nadaljnjih postopkih.

Sporazum, sklenjen leta 2007, je EU sicer že delno zamrznila - za diplomate, poslovneže in uradne predstavnike – takoj po začetku ruske invazije v Ukrajino. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je prepričan, da se bo s popolno zamrznitvijo sporazuma znižalo število izdanih vizumov. Postopki izdaje vizumov bodo daljši in bolj zapleteni.

Varnostno tveganje

Od sredine julija so po njegovih besedah opazili znatno povečano število prihodov iz Rusije v sosednje države. To je postalo varnostno tveganje, je prepričan Borrell. »Veliko jih potuje na počitnice in nakupovanje, kot da v Ukrajini ni vojne,« je še dodal. Omejitve bodo v EU enotne, tako da Rusi ne bi mogli izkoriščati ugodnejših vizumskih obravnav v kateri od držav članic.

Vizumi bodo še naprej lahko podeljeni na individualni podlagi. Pozornost bo namenjena posebnim skupinam, saj se EU noče zapreti pred nasprotniki vojne in civilno družbo, je pojasnjeval Borrell. Ruski potni listi, izdani na okupiranih območjih, ne bodo priznani.

Vprašanje je, kaj bi lahko naredili z milijoni vizumov, ki so bili že prej izdani Rusom, tudi za večkratne vstope v EU. Evropska komisija bo morala preučiti položaj in pripravi smernice. Države ob meji z Rusijo, ki so pod pritiskom, bodo lahko ukrepale na nacionalni ravni skladno s schengenskim zakonikom.

Rusija je ena od dvanajstih držav, ki ji je EU zagotovila privilegij - poenostavitve v postopki izdaje vizumov.