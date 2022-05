06.30 Rusija bo bojkotirala zasedanje Varnostnega sveta ZN z odborom EU

Rusija je sporočila, da bo bojkotirala sejo Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je v sredo predvideno s političnim in varnostnim odborom (PSC) EU, piše Guardian. Po besedah ​​ruskega diplomatskega vira, ki je v torek anonimno govoril za AFP, je odločitev Moskve povezana z razmerami v Ukrajini. Letno neformalno srečanje med svetom in PVO naj bi obravnavalo interakcijo EU z ZN v državah, kjer obe organizaciji delujeta. Odkar je Rusija napadla Ukrajino, so se odnosi med Moskvo in drugimi državami v ZN hitro poslabšali. Zadnja odločitev Rusije, da bojkotira zasedanje Varnostnega sveta ZN, je nadaljnji znak poslabšanja odnosov med Moskvo in njenimi partnerji iz Združenih narodov.

00.30 Von der Leynova v Evropskem parlamentu predvidoma tudi o novih sankcijah proti Rusiji

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v okviru razprave o posledicah vojne v Ukrajini nagovorila Evropski parlament. V nagovoru bi lahko predstavila tudi nov paket sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, ki bo predvidoma vključeval tudi embargo na uvoz ruske nafte v EU. Von der Leynova bo danes sodelovala v razpravi evropskih poslancev, posvečeni gospodarskim in socialnim posledicam vojne v Ukrajini in krepitvi sposobnosti za ukrepanje unije. Evropsko komisijo bodo pozvali, naj pripravi predloge za ublažitev posledic sankcij, ki bodo neizogibno povzročile negativne učinke tudi na gospodarstvo unije.

Ravno v nagovoru naj bi predsednica komisije predstavila tudi nov, že šesti paket sankcij proti Rusiji. Ta naj bi med drugim vključeval embargo na uvoz ruske nafte v EU. Poleg tega naj bi po navedbah virov pri EU iz sistema Swift izključili še nekaj ruskih bank, tudi Sberbank. Veleposlaniki držav članic pri EU bodo sankcije predvidoma obravnavali še danes, je neuradno slišati v Bruslju. Embargu na nafto najglasneje nasprotuje Madžarska, ki je v ponedeljek napovedala veto na takšno odločitev.

00.00 156 evakuiranih iz jeklarne Azovstal v Mariupolju

Predsednik Volodomir Zelenski je potrdil, da je v torek v Zaporožje prispelo 156 ljudi, ki so bili uspešno evakuirani iz jeklarne Azovstal v Mariupolju, piše Guardian. Zelenski je v nagovoru dodal, da je potrebno premirje, da bi humanitarni koridor deloval. Povedal je, da je bilo potrebno veliko truda, pogajanja in različna posredovanja, da jim je evakuacija uspela.

Rešeni civilisti iz Azovstala. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

»V Zaporožje je prispelo 156 ljudi. Ženske in otroci. V bunkerjih so že več kot dva meseca. Samo predstavljajte si! Otrok je na primer star šest mesecev, od tega dva pod zemljo, beži pred bombami in granatami. Končno so ti ljudje popolnoma varni. Dobili bodo pomoč.« Ob tem je Zelenski opozoril, da se ruske čete ne držijo dogovorov o premirju in so včeraj nato nadaljevale z napadi na Azovstal. »Kljub vsemu verjamem, da obstaja možnost, da rešimo tudi druge ljudi.«