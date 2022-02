Rusija naznanila nov umik vojaških sil z območij blizu Ukrajine

Rusija je danes naznanila nadaljnje umikanje vojaških sil z območij blizu Ukrajine, do česar so zahodni zavezniki za zdaj sicer skeptični. Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo še, da se umikajo sile tako južnega kot zahodnega vojaškega okrožja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Enote ruskega južnega vojaškega okrožja, ki so zaključile taktične vojaške vaje na poligonu na Krimskem polotoku, se vračajo v svoje stalne baze,« je rusko ministrstvo za obrambo zapisalo v izjavi, ki so jo povzele tamkajšnje tiskovne agencije.

Po zaključku obsežnih vojaških vaj je s Krima odšlo približno deset konvojev z nadstandardnim, težkim ali nevarnim tovorom, je danes sporočilo tiskovno predstavništvo ruskega južnega vojaškega okrožja, ki zajema območje severno od Kavkaza, med Črnim morjem in Kaspijskim jezerom.

Velika Britanija svari, da se ukrajinska kriza lahko zavleče Britanska zunanja ministrica Liz Truss je danes pred prihajajočim obiskom v Kijevu in na Poljskem dejala, da bi lahko Rusija ukrajinsko krizo zavlekla za »več mesecev« in s tem izzvala enotnost Zahoda, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Trussova je pri tem posvarila pred »hudimi gospodarskimi stroški za Rusijo« v primeru napada na Ukrajino in dodala, da bi bilo v tem primeru nadaljevanje projekta plinovoda Severni tok 2 nesprejemljivo. ZDA in zahodne zaveznice so se medtem v sredo skeptično odzvale na poročila o umiku ruskih vojaških sil. »Trenutno ni dokazov, da bi se Rusi umaknili iz obmejnih regij v bližini Ukrajine,« je Trussova zapisala za britanski časnik Daily Telegraph. »Ne smemo dovoliti, da bi se ta situacija zavlekla. Moskva bi lahko zadevo zavlekla še dlje in še nekaj tednov, če ne celo mesecev, spodkopavala suverenost Ukrajine in s tem predstavljala izziv za enotnost Zahoda,« je še dejala britanska zunanja ministrica.

FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Po vrnitvi v baze naj bi vojaki opravili pripravo in vzdrževanje vozil. Ruska državna televizija je sicer že v sredo prikazovala dolge konvoje vozil ob prečkanju nedavno zgrajenega mostu, ki povezuje rusko celino in ukrajinski polotok Krim, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.

Francoska tiskovna agencija AFP poroča še o današnjem sporočilu ruskega ministrstva za obrambo, da se po opravljenih vojaških vajah v svoje stalne baze vračajo tudi »vlaki, ki prevažajo osebje in opremo, povezano s tankovskimi enotami zahodnega vojaškega okrožja«.

To okrožje zajema najzahodnejši del Rusije, vključno z Moskvo in vsemi območji, kjer Rusija meji na države EU. Na ministrstvu sicer niso navedli, kje so bile te sile razporejene, vendar naj bi jih zdaj z vlaki prepeljali približno tisoč kilometrov daleč, nazaj do njihovih garnizij.

Medtem pa Kijev in zahodni zavezniki v zvezi Nato tovrstne izjave in domnevno umikanje ruskih sil spremljajo z nezaupanjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo dejal, da gre le za premikanje, in ne umik, in da bistvenih sprememb ne vidijo.

Rusija naj bi se še danes odzvala na varnostne predloge ZDA

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je dejal, da bo Moskva še danes v Washington poslala odgovor na ameriške predloge o evropski varnosti, potem ko so se v zadnjem času napetosti med državama močno povečale zaradi Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Pismo z odgovorom bomo ameriški strani poslali še danes,« je Lavrov povedal na današnji novinarski konferenci po pogovorih z italijanskim kolegom Luigijem Di Maiem in dodal, da bo vsebina pisma tudi javno objavljena.

»Nujno je, da so ustrezne skupine civilne družbe v obeh državah seznanjene z vsebino odgovora,« je še dejal Lavrov in dodal, da bo ruski odgovor poslan v papirni in elektronski obliki ter da bo na voljo »v prihodnjih nekaj urah«. ZDA in njihove zaveznice v zadnjih tednih izražajo zaskrbljenost zaradi morebitne invazije, potem ko je Rusija na mejah z Ukrajino in na polotoku Krim namestila več kot 100.000 vojakov.

Rusija na drugi strani zanika načrte za napad na Ukrajino, je pa decembra lani ZDA in Natu predložila svoje obsežne varnostne predloge. Washington je Rusiji poslal pisni odgovor, v katerem je zavrnil nekatere ključne predloge Moskve, vključno s prepovedjo vstopa Ukrajine v Nato. V Moskvi sicer niso bili zadovoljni z odgovorom ZDA, vendar so poudarili, da je pri nekaterih vprašanjih mogoče doseči napredek.