Rusija objavila posnetek ujetih Britancev, Ukrajina Putinovega zaveznika

Ruska državna televizija je danes objavila posnetek moških, ki ju je opisala kot Britanca, ujetih v spopadih za Ukrajino, ki prosita, da se britanski premier Boris Johnson pogaja o njuni izpustitvi. Ukrajina je objavila posnetek proruskega politika Viktorja Medvedčuka, ki želi zamenjavo v zameno za evakuacijo iz Mariupolja.

»Želim prositi ruskega predsednika Vladimirja Putina in ukrajinskega predsednika Vladimirja Zelenskega, da me zamenjata za ukrajinske branilce in prebivalce Mariupolja,« je v videu, ki so ga objavile varnostne službe Kijeva, dejal Medvedčuk, sicer zaveznik ruskega predsednika. Medvedčuk je na posnetku oblečen v črna oblačila in gleda neposredno v kamero, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mariupolj je postal simbol ukrajinskega odpora, odkar je ruska vojska 24. februarja napadla Ukrajino.

Medvedčuk je po ruski invaziji pobegnil iz hišnega pripora, aretirali so ga minuli teden na zahodu Ukrajine. Na posnetku Medvedčuk še pravi, da v Mariupolju tamkajšnji vojaki in prebivalci »nimajo možnosti za varen izhod prek humanitarnih koridorjev«.

Medvedčuk je eden najbogatejših Ukrajincev. Znan je po svojih tesnih stikih s Putinom. Je tudi politik. Sam navaja, da je ruski predsednik boter njegovi najmlajši hčerki Darji.

Prošnja britanskih državljanov

Ločeno je ruska državna televizija danes objavila posnetek, na katerem sta domnevno Britanca, ujeta v boju za Ukrajino, ki prosita, da se britanski premier Boris Johnson pogaja o njuni izpustitvi. Dva oslabljena moška sta se identificirala kot britanska državljana, Shaun Pinner in Aiden Aslin, ki prosita, da jih zamenjajo za Medvedčuka.

Ruska televizija ni navedla, kje ali kdo - ruske sile ali proruski separatisti na vzhodu Ukrajine - so pridržali oba moška. Posnetek so objavili kot del pogovora z novinarjem Andrejem Rudenkom z ruske državne radiotelevizije VGTRK.

Na posnetku Rudenko moškima pokaže posnetek, ki ga je prejšnji teden objavila Oksana Marčenko, Medvedčukova soproga, ki zahteva, da njenega soproga zamenjajo za oba Britanca. Pripornika nato v angleščini prosita, da ju zamenjajo za tajkuna. Zaenkrat ni jasno, ali so moška prisilili, da sta se pojavila na posnetku.

Aslinova mati je prav tako zaprosila za njegovo izpustitev v pogovoru za britanski časnik The Daily Telegraph, ki so ga objavili v petek. Ang Wood je dejala, da je svojega 28-letnega sina prepoznala na ruski televiziji zaradi njegove značilne tetovaže.

»Aiden je pripadnik ukrajinskih oboroženih sil in je kot tak vojni ujetnik in z njim je treba ravnati človeško,« je po poročanju časnika dejala Woodova.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že predlagal zamenjavo 67-letnega Medvedčuka za Ukrajince, ki so trenutno pridržani v Rusiji.

Na vprašanje o morebitni zamenjavi je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov minuli teden poudaril, da Medvedčuk ni ruski državljan in dejal, da ne ve, ali želi Medvečuk, da se Moskva vmeša v njegov primer. Danes je Peskov obljubil, da bo sporočil kakršen koli Putinov odziv na idejo.