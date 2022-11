Rusija obtožuje Zahod stopnjevanja konflikta na Kosovu

Rusko zunanje ministrstvo je danes izrazilo zaskrbljenost glede razmer na Kosovu in obtožilo Zahod, da tamkajšnjo situacijo stopnjuje v smeri neposrednega konflikta. EU so pri tem kritizirali kot nesposobno rešiti odprta vprašanja, medtem ko naj bi Beograd deloval konstruktivno.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je v izjavi menila, da oblasti v Prištini »namerno razvnemajo napetosti« na Kosovu. Zahod po njenih besedah ne sprejme nobenih učinkovitih korakov za ustavitev teh provokacij, s čimer da »namerno stopnjuje situacijo v smeri neposrednega konflikta«.

Evropska unija, ki naj bi posredovala v dialogu med Beogradom in Prištino, je »bodisi nepripravljena ali pa nesposobna rešiti vprašanje«, je še dejala. Beograd po drugi strani po njenem prepričanju izkazuje konstruktiven pristop, češ da se zavzema za dialog in uresničitev obstoječih dogovorov, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Napetosti med Beogradom in Prištino so se znova okrepile, potem ko se je prejšnji teden iztekel rok, ki ga je kosovska vlada določila za uresničitev odločitve o zamenjavi srbskih registrskih tablic, ki jih uporabljajo Srbi na Kosovu, za kosovske registrske tablice.

Srbija ne priznava neodvisnega Kosova, Srbi na severu Kosova pa nasprotujejo odločitvi Prištine o preregistraciji vozil s srbskimi oznakami. Do zdaj je vozila preregistriralo le nekaj Srbov.

Kosovski Srbi so se v soboto odločili protestno zapustiti kosovske institucije in napovedujejo, da bo odločitev veljala, dokler Priština ne bo začela spoštovati mednarodnega prava in dogovorov med Beogradom in Prištino, sklenjenih ob posredovanju EU v Bruslju, vključno z vzpostavitvijo Skupnosti srbskih občin.

V zadnjih dneh se je zlasti iz EU zvrstilo več pozivov Srbiji in Kosovu k dialogu in k temu, naj se vzdržita enostranskih dejanj, ki bi lahko vodila k nadaljnjim napetostim in nasilju.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je v ponedeljek opozoril pred katastrofo na Kosovu, če ZDA ne bodo ukrepale.