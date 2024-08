Rusija v bližini Moskve sestrelila več ukrajinskih dronov

Ruske sile so zgodaj davi sestrelile najmanj deset ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, ki so bili na poti proti Moskvi. Več dronov so sestrelili še v regijah Tula in Brjansk, nad Rostovom pa so sestrelili raketo. Poročil o škodi ali žrtvah ni, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Župan Moskve Sergej Sobjanin je sporočil, da je bilo na poti proti prestolnici deset dronov, ki so jih sestrelili. Nekateri so strmoglavili le nekaj deset kilometrov od Moskve.

»To je eden največjih poskusov napada na Moskvo z brezpilotnimi letalniki doslej,« je dejal.

Ukrajinske oblasti se na navedbe zaenkrat niso odzvale.

Od ruske invazije februarja 2022 Ukrajino dnevno napadajo ruske letalske sile. Ponoči so med drugim o eksplozijah poročali tudi iz zahodne ukrajinske regije Hmelnicki.

Ukrajina je medtem v zadnjih mesecih predvsem okrepila napade na energetsko infrastrukturo Rusije, v zadnjih tednih pa napreduje s kopensko ofenzivo v ruski regiji Kursk.