Zelenski: Ukrajina želi v Rusiji vzpostaviti tamponsko območje

Ukrajina želi v ruski regiji Kursk vzpostaviti tamponsko območje, je v nedeljo glede ukrajinskega vdora na rusko ozemlje dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Obenem je v luči intenzivnih spopadov, ki se nadaljujejo na vzhodu Ukrajine, pozval Zahod k dobavi dodatnega orožja.

Ukrajinske sile so na rusko ozemlje nepričakovano vdrle pred nekaj manj kot dvema tednoma. Po zadnjih navedbah Kijeva Ukrajina nadzoruje več kot 80 krajev in 1500 kvadratnih kilometrov ozemlja v regiji Kursk. V nedeljo je Kijev poročal o uničenju že drugega mostu v regiji, s čimer želijo okrniti dobavne poti ruske vojske.

Glede na navedbe ruskih vojaških blogerjev so Rusiji zaradi uničenja mostov ostale omejene možnosti za prečkanje reke Sejm, Moskva pa navaja, da so zaradi tega motene evakuacije prebivalcev z območja. Oblasti so v nedeljo zatrdile, da poskušajo ukrajinsko vojsko pri več naseljih potisniti nazaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Genya Savilov/AFP

Prvič navedel konkreten cilj vdora

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je v nedeljo v večernem nagovoru pohvalil ukrajinske vojake in prvič navedel tudi konkreten cilj njihovega vdora v Rusijo. »Ustvariti tamponsko območje na ozemlju agresorja,« je dejal. Obenem je ponovil poziv zahodnim zaveznicam k hitrejši dobavi orožja in streliva.

Rusija namreč na vzhodu Ukrajine stopnjuje pritisk na ukrajinsko vojsko, kjer so njene sile po navedbah obrambnega ministrstva zasedle še eno vas regiji Doneck. Gre za naselje Sviridonivka, 15 kilometrov od mesta Pokrovsk, ki leži na ključni poti za oskrbo ukrajinskih enot in mest na vzhodni fronti ter je že dolgo tarča ruske vojske.