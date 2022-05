09.28 Ruske sile naj bi se začele umikati iz okolice Harkova

Rusija je po navedbah ukrajinske vojske začela umikati svoje enote iz okolice Harkova na vzhodu Ukrajine, ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski pa je dejal, da nadaljujejo osvobajanje ozemlja v harkovski regiji. Da je Ukrajina zelo verjetno dobila bitko za Harkov, je danes ocenil tudi ameriški Inštitut za vojne študije (ISW). Generalštab ukrajinske vojske je sporočil, da Rusija umika svoje enote iz okolice Harkova s ciljem doseči popoln nadzor nad doneško, lugansko in hersonsko regijo ter zagotoviti stabilnost kopenskega koridorja s Krimom.

Zelenski je v petek v svojem večernem nagovoru državljanom sporočil, da nadaljujejo osvobajanje na območju Harkova. »Do danes smo osvobodili 1015 krajev, šest v zadnjih 24 urah,« je dejal. Ameriški ISW pa je v svoji oceni zapisal, da so ukrajinske sile Rusiji preprečile, da bi obkolila drugo največje ukrajinsko mesto Harkov in Moskva se je očitno zdaj temu odpovedala.

Harkov je bil od začetka invazije eden od ključnih strateških ciljev Rusije. V ISW sicer pravijo, da ne gre za popoln umik ruskih sil tako kot v primeru Kijeva, zato je to predvsem pomemben trenutek v vojni, ne pa preobrat.

Da je Rusija začela tretjo fazo vojne, ki bo dolgotrajno bojevanje, pa je dejal svetovalec ukrajinskega notranjega ministra Viktor Andrusiv. Kot je pojasnil, je bila prva faza poskus, da bi v nekaj dneh zavzeli Ukrajino, ki je propadel, druga je bila obkoliti ukrajinske sile na več območjih ter jih poraziti, zdaj pa se začenja tretja faza. V njej bodo ruske sile branile doslej zasedena ozemlja. »To kaže, da načrtujejo dolgotrajno vojno,« je dejal. Moskva želi z zavlačevanjem vojne prisiliti Kijev k vdaji ter Zahod za pogajalsko mizo, je dodal.

00.30 Zunanji ministri Nata predvidoma tudi o članstvu Švedske in Finske

Zunanji ministri držav članic zveze Nato, med njimi vodja slovenske diplomacije Anže Logar, bodo danes v Berlinu začeli svoje prvo neformalno zasedanje v zgodovini zavezništva. Danes se jim bosta pridružila tudi zunanja ministra Švedske in Finske, ki sta tik pred uradno odločitvijo glede pridružitve Natu. Ministri bodo svoje sploh prvo neformalno zasedanje začeli drevi z delovno večerjo, na kateri se jima bosta pridružila tudi finski zunanji minister Pekka Haavisto in švedska zunanja ministrica Ann Linde.

Pričakovati je, da bodo ministri razpravljali tudi o članstvu Švedske in Finske v zvezi Nato. Ravno v teh dneh namreč v teh dveh državah poteka dokončno odločanje glede članstva, k čemur jih je spodbudila ruska agresija na Ukrajino.

Finska premierka in predsednik sta članstvo države v Natu že podprla, dokončna odločitev vladnega odbora pa naj bi bila sprejeta v nedeljo. Do takrat naj bi svoje mnenje podali tudi na Švedskem vladajoči socialdemokrati. Parlamenta obeh držav pa naj bi potem odločitev potrjevala v ponedeljek. O sami ruski invaziji na Ukrajino in njenih posledicah bodo sicer zunanji ministri zavezništva razpravljali v nedeljo. Govorili bodo o nadaljnji podpori Ukrajini in tudi prihodnjih odnosih z Rusijo. Razprava bo po napovedih slovenskega zunanjega ministrstva namenjena tudi pripravam na junijski vrh Nata v Madridu ter novemu strateškemu konceptu zavezništva.