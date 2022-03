Ruski dron iz Ukrajine padel na Zagreb

»Počilo je kot sto hudičev,« mi je po četrtkovi detonaciji, ki se je slišala v zahodnem predelu Zagreba, dejal kolega. »Sprva sem pomislil, da je spet kakšen norec sprožil bombo, ki mu je ostala iz domovinske vojne, kar se skoraj redno dogaja. Tudi na eksplozijo plinovoda sem pomislil, saj je zagrebško podzemlje prepleteno z napeljavami, ki so stare kot najstarejši Zagrebčani.« Vendar je moj sogovornik v petkovih zgodnjih jutranjih urah izvedel, da je šlo za vse kaj drugega.

»Zagrebška policijska uprava je v četrtek po 23. uri prejela več prijav prebivalcev, da so na širšem območju Jaruna čutili detonacijo, ki je sledila padcu objekta iz zraka. Na kraj dogodka smo takoj napotili policijske patrulje in te so na zeleni površini na naslovu Jarunska bb našle krater, v širši coni pa dve padali, ki so ju prav tako prijavili prebivalci,« so sporočili s policije. Policisti so zavarovali ožje in širše območje. Poškodovanih po dosedanjih informacijah ni, je pa predmet ob padcu poškodoval nekaj vozil.

Domišljija ne pozna meja

Kaj je padlo na zemljo, uradno še ni potrjeno, domišljija pa je začela svojo neskončno pot. Ugibalo se je, da gre za del satelita, pa o neznanem letečem predmetu, raketah … Pricurljale so menda tudi »preverjene« informacije, da so našli rdečo petokrako zvezdo, tudi na Ruse so nekateri pomislili … Strokovnjak za vojno letalstvo in urednik portala The War Zone Tyler Rogoway pa je nemudoma zatrdil, da bi lahko šlo za izvidniški brezpilotni letalnik, ki je prišel iz Ukrajine, je poročal spletni index.hr.

Zaprt promet zaradi preiskave. Prebivalci našli dve padali. Kaj je počela »strokovna« kontrola neba?

Na Hrvaškem se z neznanimi zadevami zelo radi ukvarjajo in veliko ljudi vedno ve veliko več, kot pozneje sporočijo uradne strukture. Ob četrtkovem dogodku so se nekateri spomnili leta 1977, na tako imenovani NLP Pan Adria incident, ki še vedno velja za eno najpomembnejših videnj NLP ne samo na območju nekdanje Jugoslavije, temveč celotne Evrope. Posadka letala Fokker 227 Pan Adrie je ​16. avgusta 1977 med poletom na liniji Zagreb–Beograd okoli 1.40 zagledala nenavadno modro-rdečo svetlobo na nebu, ki je spremljala letalo. Svetlobni objekt mu je sledil vse do višine 300 metrov ob pristanku na beograjskem letališču. Vojska JNA je posadki nato svetovala (beri: ukazala), naj o incidentu ne govori. Prav na ta dan pa je Josip Broz Tito z letalom odpotoval na obisk Sovjetske zveze, Kitajske in Severne Koreje. Posadka je o tem dogodku javno spregovorila šele leta 2012, ko je postalo jasno, da je fenomen povzročil meteorološki balon.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je jezen, ker je »nekdo očitno zatajil«. Kako je mogoče, da brezpilotnega letala ni videl nihče, se sprašuje ... FOTO: Goran Mehkek/Cropix

Včeraj dopoldne je bil v Zagrebu zaradi preiskave za promet zaprt precejšen del območja, kamor je padel (ne)znani leteči predmet. Policija je sporočila le, da »ni bil poškodovan nihče, razen nekaj osebnih avtomobilov, parkiranih v bližini. Vzrokov za skrb ni.« So pa potrdili, da so ob kraterju našli dve padali. Premier Andrej Plenković je pozno dopoldne dejal, da gre za brezpilotno letalo ruske izdelave, o katerem se ne ve, ali je v lasti ruske ali ukrajinske vojske. Nikomur pa ni jasno, kako da ga ni opazila nobena visoko usposobljena kontrola zračnega prometa v stanju najvišje pripravljenosti. In ko to povežemo z izjavo predsednika Zorana Milanovića, »da je letalnik 40 minut letel nad Madžarsko ter da gre za resen incident«, vse skupaj dobi nove in še bolj strašljive razsežnosti.