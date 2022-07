Ruske rakete zadele stavbi v Odesi, umrlo najmanj 18 ljudi

08.43 Ukrajina potisnila ruske sile s Kačjega otoka

Ukrajina je potisnila ruske sile s Kačjega otoka, strateškega črnomorskega otoka ob južni obali blizu mesta Odesa, piše Guardian. Rusija je umik s Kačjega otoka pri pristaniškem mestu Odesa prikazala kot »kretnjo dobre volje«. Ukrajinska vojska pa je zdaj je sporočila, da so Rusi zbežali z otoka z dvema gliserjema po jezu ukrajinskih topniških in raketnih napadov. Zmaga Ukrajine bo oslabila vse načrte Rusije za prihodnji kopenski napad na ta del obale, pravijo ukrajinski uradniki. Valerij Zalužni, poveljnik ukrajinskih oboroženih sil, je dejal, da so havbice ukrajinske proizvodnje Bohdana igrale pomembno vlogo pri preusmerjanju ruskih sil s Kačjega otoka, in se zahvalil tujim partnerjem za njihovo podporo.

Rusko obrambno ministrstvo je izjavilo, da je izpolnilo zadane naloge in se taktično umika, da bi omogočilo izvoz žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč. »Za organizacijo humanitarnih žitnih koridorjev v okviru izvajanja skupnih dogovorov, doseženih s sodelovanjem ZN, se je Ruska federacija odločila zapustiti svoje položaje na otoku Zmiinyi,« so sporočili z ministrstva.

Kačji otok. FOTO: AFP

08.38 V napadu ubita dva otroka

Med 18 žrtvami napada na Odeso sta bila tudi dva otroka, kažejo zadnji podatki regionalnega guvernerja Maksima Marčenka. Kot je ta objavil na telegramu, je »bilo doslej identificiranih 18 žrtev, med njimi 2 otroka, 31 oseb pa je bilo hospitaliziranih, med njimi štirje otroci in nosečnica. Še osem jih je poiskalo zdravniško pomoč. Izpod ruševin so rešili osem ljudi, med njimi tri otroke. Reševalna dela se nadaljujejo,« njegove besede povzema Guardian.

07.25 Ruske rakete zadele stavbi v Odesi, umrlo je 17 ljudi

Ukrajinske oblasti so sporočile, da je bilo v današnjih zračnih napadih na stanovanjski blok in rekreacijski center v mestu Bilgorod-Dnistrovski v regiji Odesa na jugu države ubitih najmanj 17 ljudi, več deset pa ranjenih. Rakete so domnevno izstrelila letala, ki so priletela iz smeri Črnega morja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Devetnadstropni stanovanjski blok je bil delno porušen, pri čemer je umrlo 14 ljudi, 30 pa jih je bilo ranjenih, so sporočile reševalne službe, ki jim je iz ruševin uspelo rešiti sedem ljudi, med njimi tudi tri otroke. V napadu na rekreacijski center so bile medtem ubite tri osebe, vključno z otrokom, ena pa je bila ranjena.

Tiskovni predstavnik vojaške uprave v Odesi Sergej Bratčuk je povedal, da so rakete izstrelila letala, ki so priletela iznad Črnega morja. Pri tem je ljudi pozval, naj na spletu ne objavljajo informacij o reševalni operaciji. Napad se je zgodil le dan po tem, ko so ruske sile zapustile svoje položaje na Kačjem otoku ob obali Odese in nekaj dni po tem, ko so ruske rakete uničile nakupovalno središče v Kremenčuku v osrednji Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 20 civilistov. V izjavi ruskega obrambnega ministrstva je bil umik s Kačjega otoka opisan kot gesta dobre volje, ki naj bi pokazala, da se Moskva ne bo vmešavala v prizadevanja ZN za organizacijo izvoza žita iz Ukrajine. Ukrajinski uradniki pa so umik hitro označili za zmago proti ruskim silam.

Ukrajinski poslanec Roman Hriščuk je delil videoposnetek, domnevno iz napada. »Samo predstavljajte si: zbudite se in ugotovite, da ni izhoda. Ljudje so ostali ujeti v svojih stanovanjih, potem ko so ruske rakete zadele stanovanjsko stolpnico v Odesi,« je zapisal ob videu.

05.00 Češka za krmilo EU v senci vojne v Ukrajini in energetske krize

Predsedovanje svetu EU z današnjim dnem od Francije za pol leta prevzema Češka, ki bo za krmilo povezave stopila drugič. Češko predsedovanje bo nedvomno v znamenju trajajoče vojne v Ukrajini. Med glavnimi temami so ob Ukrajini še energetska varnost, krepitev obrambnih zmogljivosti Evrope ter odpornost gospodarstva in demokratičnih institucij.

Češka prevzema predsedovanje v času, ko se Evropska unija sooča z naraščajočo inflacijo in visokimi cenami energije, hkrati pa se spoprijema s posledicami vojne v njeni vzhodni sosedi in po novem tudi kandidatki za članstvo v EU Ukrajini.

00.00 Indonezijski predsednik Putinu predal sporočilo Zelenskega

Indonezijski predsednik Joko Widodo je včeraj v Moskvi dejal, da je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predal sporočilo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Pri tem več podrobnosti ni navedel, prav tako nobena izmed sprtih strani ni povedala, kaj je bila vsebina sporočila, poroča francoska tiskovna agencije AFP. »Predsedniku Putinu sem prenesel sporočilo predsednika Zelenskega,« je po pogovorih z ruskim predsednikom izjavil Widodo in dodal, da je pripravljen pomagati pri komunikaciji med voditeljema.

Widodo se je pred prihodom v Moskvo v sredo mudil na obisku v Kijevu. »Čeprav so zunanje razmere še vedno težke, je še vedno pomembno, da se približujemo dogovoru in odprtemu dialogu,« je še dejal indonezijski predsednik. Izrazil je tudi željo svoje domovine, da bi se vojna v Ukrajini kmalu končala, in svetovne voditelje pozval, naj »oživijo duha sodelovanja«.