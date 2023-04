Ruski veleposlanik napovedal namestitev jedrskega orožja ob meji s Poljsko

Rusko taktično jedrsko orožje bo nameščeno na ozemlju Belorusije ob meji s Poljsko, je v nedeljo napovedal ruski veleposlanik v Minsku Boris Grizlov. Pri tem je dodal, da bodo bunkerji, potrebni za skladiščenje orožja, predvidoma pripravljeni do 1. julija, poročanje beloruske tiskovne agencije Belta povzema nemška tiskovna agencija DPA.

»Namestitev orožja se bo zgodila kljub hrupu v Evropi in ZDA,« je dejal Grizlov, sicer nekdanji ruski notranji minister in predsednik dume. Pri tem je opozoril, da gre za sorazmeren ukrep ruskih oblasti. »Ko govorimo o namestitvi ameriškega jedrskega orožja v Evropi, potem moramo tudi mi sprejeti podobne ukrepe, ki bodo povečali varnost Belorusije in Rusije,« je poudaril.

Spomnil je, da sta Rusija in Belorusija del unije. »Medtem ko ZDA svoje jedrsko orožje nameščajo v državah, ki jih vidijo kot marionete, pa imamo mi skupni prostor z Belorusijo,« je še dodal. Unija med Rusijo in Belorusijo je bila sicer sklenjena s sporazumom leta 1997 in predstavlja simbol želje po zbliževanju teh dveh držav.

Ruski predsednik Vladimir Putin je namestitev jedrskega orožja na ozemlju Belorusije napovedal konec marca. Takrat je tudi dejal, da Moskva s tem ne krši nobenih mednarodnih konvencij, ZDA pa da to počnejo že dolgo.

Ukrajina je v odzivu na Putinovo napoved opozorila, da je Kremelj vzel Belorusijo za jedrskega talca. Kijev je tudi zahteval sklic izredne seje varnostnega sveta ZN.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je sicer tesen zaveznik Putina, ruski vojski pa je na začetku invazije v Ukrajini že dal na razpolago belorusko ozemlje. Prav tako so se beloruski volivci na referendumu kmalu po izbruhu vojne odločili, da ima lahko njihova država jedrsko orožje na svojem ozemlju.