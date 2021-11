S kaznimi nad rušitelje države

V nadaljevanju preberite:

Najhujši politični krizi v daytonski zgodovini Bosne in Hercegovine ni videti konca. Srbi pod vodstvom Milorada Dodika vztrajajo pri umiku svojih predstavnikov iz skupnih državnih ustanov, diplomati iz Evrope in Združenih držav Amerike pa hitijo iskati rešitve, ki bi preprečile zaostrovanje ali celo nove spopade. Eno od orodij za izhod iz krize, ki že dolgo visi v zraku, so sankcije. Toda zdi se, da se Dodik, ki uživa podporo Rusije, sankcij boji celo manj kot Srbija, ki je sankcije ne bi neposredno prizadele.